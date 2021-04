ArcelorMittal participe à la création du pôle de vaccination Industrie Côte-Nord en collaboration avec RioTinto IOC, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec

PORT-CARTIER, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une opération sans précédent, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse d'annoncer qu'elle prend part à la création du pôle de vaccination Industrie Côte-Nord avec RioTinto IOC, Aluminerie Alouette et Minerai de fer Québec.

« Notre proposition de collaboration a été accueillie avec enthousiasme par le ministère de la Santé et des Services sociaux et nous sommes fiers d'allier nos forces avec les autres grands joueurs de la Côte-Nord pour participer à l'effort collectif de vaccination de masse. Il s'agit d'un bel élan de solidarité de la part des industries locales et nous sommes heureux d'y prendre part pour protéger la population à cette étape critique de la pandémie », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Ce pôle de vaccination assurera la vaccination des employés des entreprises responsables de sa mise en place et de leurs partenaires, des employés des entreprises situées à proximité ainsi que leurs familles respectives. La population aura également accès à la vaccination dans ce pôle, pour lequel les entreprises partenaires fourniront des ressources humaines et matérielles.

L'objectif du gouvernement est que la vaccination puisse débuter au début du mois de mai. Les précisions quant à la prise de rendez-vous seront transmises ultérieurement.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

