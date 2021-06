ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada annonce son projet de construire de nouveaux locaux pour le CPE de Fermont et d'aménager les cours extérieures du CPE de Port-Cartier

FERMONT, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse d'annoncer son projet de construire de nouveaux locaux pour le CPE Mur-mûr à Fermont, en plus de participer à l'aménagement des cours extérieures des deux installations du CPE Touchatouille de Port-Cartier.

Ces deux projets combinés devraient représenter des investissements communautaires de plus d'un million de dollars pour ArcelorMittal. L'objectif de l'entreprise est de démarrer officiellement les deux projets avant la fin de 2021.

« Notre action dans le cadre de ces deux projets permettra d'accélérer la mise en place de ressources essentielles au mieux-être de nos communautés. Notre volonté claire d'être une organisation responsable est une fois de plus démontrée avec l'annonce de ces projets et nous nous réjouissons de pouvoir faire une différence dans la vie des familles d'ici. C'est une grande fierté de collaborer à des projets de revitalisation des villes où nous sommes implantés et nous continuerons de le faire pour assurer leur pérennité », a déclaré le président, Monsieur Mapi Mobwano.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]