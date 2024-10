ArcelorMittal lance la construction de son projet de flottation à Port-Cartier, le plus important projet de réduction d'émissions de GES au Québec

PORT-CARTIER, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - En conférence de presse aujourd'hui, ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») a procédé à l'inauguration du chantier du projet de flottation à son usine de bouletage de Port-Cartier, en présence de Monsieur Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, et de Madame Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, et députée de Duplessis.

Ce projet, qui représente un investissement total de plus de 200 millions de dollars dans la région, est rendu possible notamment grâce au soutien financier de 50 millions de dollars annoncé aujourd'hui par le ministre Benoit Charette, dans le cadre du programme « Défi GES » du gouvernement du Québec. Il mènera à terme à des réductions de gaz à effet de serre de l'ordre de 200 000 tonnes de CO 2 e par an, ce qui en fait le plus important projet de réduction des émissions de GES au Québec.

« Cet investissement majeur marque un tournant pour ArcelorMittal et la Côte-Nord, alors qu'il positionne Port-Cartier comme un des plus importants producteurs de boulettes à réduction directe dans le monde. L'inauguration de ce chantier témoigne par-dessus tout de la concrétisation de ce projet et de la volonté de notre entreprise d'assurer la pérennité de nos activités, ici à Port-Cartier, pour contribuer activement à la vitalité économique de la Côte-Nord », a déclaré le président et chef de la direction d'ArcelorMittal exploitation minière Canada, Monsieur Mapi Mobwano.

Environ 100 emplois seront créés durant la construction, avec des pointes jusqu'à 200 emplois à certains moments. On estime que 25 emplois permanents seront créés par la suite pour l'exploitation.

Annoncé en 2021 lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, le projet de flottation modifiera le procédé de l'usine de bouletage de Port-Cartier afin qu'elle puisse produire annuellement jusqu'à 10 millions de tonnes de boulettes d'oxyde de fer à réduction directe.

Les boulettes d'oxyde de fer qui y seront produites posséderont une basse teneur en silice et une haute teneur en fer. Ces boulettes de fer de haute pureté, produites avec le fer de la Fosse du Labrador, sont hautement stratégiques parce qu'elles sont nécessaires aux aciéries qui voudront convertir leur procédé par des fours à arcs électriques pour réduire leurs propres émissions de GES.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada

et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

