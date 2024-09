ArcelorMittal invite la population fermontoise aux célébrations du 50e anniversaire du tout premier sautage au Mont-Wright et de la fondation de la Ville de Fermont

FERMONT, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») est fière de s'associer à la Ville de Fermont dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la fondation de la ville en lui remettant la somme de 100 000 $. Cette contribution permet notamment d'inviter un plus vaste public aux différents spectacles et d'élargir la programmation en vigueur depuis le début des festivités.

De plus, pour souligner le fait que les terres où sont situés Fermont et le complexe minier de Mont-Wright font partie du territoire autochtone du Nitassinan, ArcelorMittal offrira aussi gracieusement à la population de Fermont un spectacle du groupe innu Ninan lors du grand événement organisé par la Ville, le 11 octobre prochain.

« C'est un moment unique dans la grande histoire de cette région à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec la Ville de Fermont pour amener ces célébrations encore plus loin. Par ce geste, nous avons également voulu démontrer notre engagement soutenu à l'égard de la vitalité de la communauté fermontoise en lui offrant des moments de réjouissance inoubliables », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Le soutien d'ArcelorMittal est considérable et fait de notre 50e anniversaire un événement exceptionnel. Nous sommes reconnaissants de leur générosité et de leur engagement renouvelé envers notre communauté et c'est avec une grande fierté que nous faisons équipe avec l'entreprise au bénéfice de notre population », a ajouté Martin St-Laurent, maire de Fermont.

Journée des familles le 12 octobre dès 9h

C'est le lendemain de la fondation de la Ville de Fermont, soit le 16 octobre 1974, qu'avait lieu le sautage inaugural au Mont-Wright. Pour célébrer tout aussi fièrement cet autre 50e anniversaire, ArcelorMittal ouvrira ses portes à la population fermontoise dès 9h le samedi 12 octobre pour sa Journée des familles.

Les visites familiales du complexe minier de Mont-Wright seront offertes à compter de 9h. Le départ de ces visites se fera à partir du bureau d'information touristique où Karl Gagné Côté de la station CFMF assurera l'animation. Des surprises sont aussi prévues pour les petits et les grands.

Pour tous les détails et vous inscrire aux visites guidées, rendez-vous sur cette page : mon.accescite.net/97035/fr-ca/home/index, puis cliquez sur Consulter le catalogue des activités. Pour toute question, communiquez avec le Service des loisirs de la Ville de Fermont au 418 287-5471.

Spectacle de feux d'artifice et drones le 12 octobre en soirée

Cette journée de fête se conclura de façon grandiose par un spectacle de feux d'artifice et de drones qui débutera à 21h30. Pour l'occasion, ArcelorMittal invite la population à se rassembler au stationnement de son Complexe résidentiel à compter de 21h. À noter que toutes les routes adjacentes seront fermées de 21h15 à 22h dans le but d'assurer la sécurité de tous et que durant cette période, seuls les véhicules d'urgence pourront obtenir une autorisation pour passer.

Pour en apprendre davantage sur l'histoire du Mont-Wright : mines-infrastructure-arcelormittal.com/50e

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

