ArcelorMittal Exploitation minière Canada nommée finaliste dans deux catégories au concours Les Mercuriades 2023

LONGUEUIL, QC, le 24 mars 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer qu'elle est en lice dans deux catégories au concours Les Mercuriades de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, soit « Stratégie de développement durable Desjardins » et « Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec ».

ArcelorMittal Exploitation minière Canada est finaliste dans deux catégories au prestigieux concours Les Mercuriades 2023. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Nous déployons des efforts considérables pour décarboner notre usine de bouletage et faire de notre transition énergétique un levier de développement économique pour Port-Cartier. C'est une immense fierté qui rejaillit sur toute notre équipe lorsque nos efforts en matière de développement durable et notre stratégie d'affaires sont reconnus dans le cadre d'un concours aussi prestigieux que celui des Mercuriades », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

L'usine de bouletage de Port-Cartier est devenue en 2022 la première au monde à substituer du mazout par de l'huile pyrolytique de façon continue. En utilisant ce biocarburant produit localement par BioÉnergie AE Côte-Nord Canada, ArcelorMittal réduit non seulement ses émissions de gaz à effet de serre mais elle construit également un véritable écosystème énergétique régional en unissant les deux grandes ressources de la Côte-Nord que sont le fer et la forêt.

En parallèle, l'entreprise travaille à convertir le procédé de son usine de bouletage pour y orienter toute la production vers les boulettes à réduction directe, un produit d'avenir essentiel pour faire fonctionner la technologie à laquelle se convertissent de plus en plus d'aciéries qui veulent réduire leurs GES, soit les fours à arc électrique.

« Notre stratégie d'affaires nous permet de nous adapter à un marché en profonde transformation en devenant un joueur central de la décarbonation de l'acier en même temps que nous positionnons l'usine de Port-Cartier comme une référence à l'échelle internationale », a ajouté Monsieur Mobwano.

Le concours Les Mercuriades est reconnu comme étant le plus prestigieux concours du milieu des affaires au Québec. Chaque année, il célèbre l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises d'ici, tant au sein des PME que dans les grandes entreprises. Les lauréats du concours seront dévoilés le 23 mai lors d'un Gala au Palais des congrès de Montréal.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications | ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]