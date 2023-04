ArcelorMittal Exploitation minière Canada inaugure sa nouvelle usine de traitement des eaux à Mont-Wright

FERMONT, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») annonce qu'elle a procédé à l'inauguration officielle d'une nouvelle usine de traitement des eaux à son complexe minier de Mont-Wright. L'événement s'est tenu en présence de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord au gouvernement du Québec, Madame Kateri Champagne-Jourdain, de Monsieur Kenny Regis, élu politique pour Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (« ITUM ») et de Madame Marilène Gill, députée fédérale de la circonscription de Manicouagan. En hommage au peuple innu et au territoire du Nitassinan sur lequel elle a été érigée, l'usine portera le nom de « Nipi », qui signifie « eau » en langue innue.

Sur la photo: Jimmy Morneau, directeur général et trésorier, MRC de Caniapiscau, Marilène Gill, députée fédérale de la circonscription de Manicouagan, Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord au gouvernement du Québec, Kenny Regis, élu politique pour Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et Martin St-Laurent, maire de la Ville de Fermont. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Dans le même esprit que nous travaillons à atteindre la carboneutralité de l'ensemble de nos opérations d'ici 2050, la protection de l'environnement est au cœur de toutes nos actions. Cet investissement de 65 millions de dollars canadiens que nous avons consacré à la construction de l'usine Nipi en est un bon exemple », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada. « Depuis 2018, nous avons mis en place un vaste programme quinquennal d'investissement de plus de 300 millions de dollars canadiens pour des projets qui touchent l'environnement et la gestion de l'eau, et nous allons continuer de travailler sans relâche à réduire notre empreinte environnementale. »

Les travaux de construction de l'usine Nipi se sont échelonnés d'avril 2021 à mars 2023. La phase de mise en service est en cours depuis la mi-mars et l'exploitation à pleine échelle débutera d'ici quelques semaines. La société Nordikeau, qui travaille en partenariat avec la nation innue, sera responsable de l'exploitation de l'usine.

La mise en œuvre de ce projet fait partie d'un important programme de gestion des eaux de la mine visant à permettre l'adaptation aux changements climatiques et à garantir la conformité avec les lois et réglementations en matière d'environnement. Le projet de l'usine Nipi a consisté à développer un système de canaux et de bassins autour des haldes existantes et futures afin de capter et traiter toutes les eaux de ruissellement au sud de la mine du Mont-Wright en un seul effluent final. L'usine assurera ainsi une qualité d'eau conforme à la réglementation à cet effluent final.

« Améliorons l'efficacité pour diminuer les risques environnementaux et éliminer la contamination des sols. Cette usine répond au besoin de filtrer les eaux de ruissellement du site et nos communautés doivent continuer de travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes qui permettent de maintenir un environnement sain », a ajouté Kenny Regis, élu politique pour ITUM.

L'usine Nipi traitera environ 10 millions de mètres cubes d'eau par année, en fonction des précipitations annuelles. Elle a été conçue pour une pluie de récurrence de 100 ans. Sa construction a nécessité 270 000 heures hommes et plus de 4 000 mètres cubes de béton y ont été coulés.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications | ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]