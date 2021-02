ArcelorMittal et ses employés de la Côte-Nord s'unissent pour remettre 100 000 $ à Centraide Duplessis

PORT-CARTIER, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, le Syndicat des Métallos et ses cinq sections locales sont fiers d'annoncer que leurs efforts combinés ont permis de remettre un montant de 100 000 $ à Centraide Duplessis.

« En ces temps de crise, les besoins des organismes ne cessent d'augmenter. Nous sommes heureux que ce travail de collaboration et d'entraide avec nos employés nous permette de faire une réelle différence au sein de notre communauté. C'est aussi cela, concrètement, la transformation que nous avons entreprise pour notre organisation », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« La solidarité est au cœur de nos actions et les bienfaits de Centraide Duplessis pour nos communautés sont inestimables. Grâce à cet organisme, on contribue à réduire les inégalités sociales », a commenté Nicolas Lapierre, coordonnateur régional des Métallos pour la Côte-Nord, Bas St-Laurent, Gaspésie et les Îles de la Madeleine et co-président de la campagne de Centraide Duplessis.

En plus des sommes amassées pour Centraide Duplessis, ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada et les employés de son siège social de Longueuil ont remis une somme de 16 000 $ à Centraide du Grand Montréal.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

