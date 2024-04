ArcelorMittal et ses employés de Fermont et Port-Cartier établissent un nouveau record avec un don de 392 468 $ à Centraide Duplessis

PORT-CARTIER, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, ses employés ainsi que les cinq sections locales du Syndicat des Métallos renforcent leur engagement communautaire en remettant la somme de 392 468 $ à Centraide Duplessis, surpassant ainsi le record de l'an dernier.

Sur la photo : Stéphan Tremblay, Krystelle Levesque-Leclerc et Carl Petitpas (Syndicat des Métallos), Éric Normand (ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada), en compagnie d'Annick Parent et de Diane Thériault (Centraide Duplessis) lors de la remise officielle. Crédit photo: Steve Leblanc. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Être un membre actif de la communauté signifie se soutenir mutuellement et faire preuve de sensibilité envers autrui. Le contexte économique actuel exerce une pression importante chez les plus vulnérables. Je suis fier de la solidarité, de l'engagement et de la générosité de nos gens pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale sur la Côte-Nord. Je remercie chaleureusement nos employés et les équipes de collecte pour leur travail exceptionnel », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Centraide est guidé par les mêmes valeurs de solidarité et d'entraide que nous. On peut être fiers de la contribution record des syndiqué.e.s d'ArcelorMittal qui ont fait preuve de générosité afin de soutenir ceux et celles qui en ont besoin et d'appuyer Centraide et toutes les organisations qui permettent de soutenir les citoyens et citoyennes de notre région », souligne le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications | ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]; Marc Tremblay, représentant syndical | Syndicat des Métallos, [email protected]