ArcelorMittal et BioÉnergie AE Côte-Nord Canada annoncent une importante entente pour l'économie de la Côte-Nord et le début de la transition énergétique à l'usine de bouletage de Port-Cartier

PORT-CARTIER, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - En conférence de presse aujourd'hui, ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») et BioÉnergie AE Côte-Nord Canada (« BioÉnergie »), une société détenue en partie par le Groupe Rémabec/Produits Forestiers Arbec Inc, ont annoncé la signature d'une entente de trois ans pour la livraison de 16 millions de litres d'huile pyrolytique par année à l'usine de bouletage d'ArcelorMittal.

« L'annonce d'aujourd'hui marque la concrétisation du début de notre transition énergétique. L'huile pyrolytique produite localement par BioÉnergie nous permettra, à terme, de réduire de 23 % notre utilisation de mazout lourd à notre usine de Port-Cartier. Il s'agit d'un projet structurant qui unit les deux grandes ressources de la Côte-Nord que sont le fer et la forêt. C'est une superbe nouvelle pour toute la région et nous en sommes ravis », a déclaré Mapi Mobwano, le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

L'introduction de l'huile pyrolytique, un carburant renouvelable produit à partir de résidus de bois, permettra une réduction annuelle de 57 600 tonnes en équivalent de CO 2 à l'usine de bouletage de Port-Cartier, ce qui correspond à retirer des routes 14 000 véhicules chaque année. Rappelons que le groupe ArcelorMittal a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 % d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec ArcelorMittal qui nous permet de créer 30 emplois de qualité sur la Côte-Nord, uniquement chez BioÉnergie. Notre groupe recherche sans cesse de nouvelles façons de valoriser de façon durable la fibre forestière et les sous-produits du sciage. Avec ArcelorMittal, nous voulons nous démarquer par la production locale d'une source d'énergie renouvelable qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est toute la collectivité qui y gagne », a expliqué Réjean Paré, président du Groupe Rémabec.

Pour produire son huile pyrolytique, BioÉnergie utilisera les résidus de bois d'Arbec Bois d'Œuvre, une autre entreprise du groupe Rémabec. L'entente annoncée aujourd'hui comprend aussi l'utilisation du chemin de fer d'ArcelorMittal par Arbec, à raison de 80 convois par année pour transporter le bois provenant de ses camps forestiers jusqu'à sa scierie de Port-Cartier.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et

d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

À propos de BioÉnergie AE Côte-Nord Canada et

du Groupe Rémabec/Produits Forestiers Arbec Inc.

Située à Port-Cartier, Bioénergie AE Côte-Nord Canada est une usine destinée à la production de combustibles liquides renouvelables fabriqués à partir biomasse forestière résiduelle. Le Groupe Rémabec, est le plus grand entrepreneur forestier privé au Québec et l'un des plus importants scieurs de bois de la province, ce qui lui permet d'assurer un emploi direct de qualité à près de 2 000 personnes. Le Groupe Rémabec exploite 50 filiales et 11 usines en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, dans la Capitale-Nationale ainsi qu'à Montréal. Produits Forestiers Arbec Inc, possède deux usines production de panneaux à lamelles orientés en Mauricie et au Nouveau-Brunswick et emploi près de 300 personnes.

