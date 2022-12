ARCELORMITTAL DEVIENT PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA STATION GALLIX PAR UN DON DE 250 000 $

PORT-CARTIER, QC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») confirme son engagement à titre de Partenaire principal de la relance de la Station Gallix par son don de 250 000 $.

Rappelons que la Station de ski Gallix avait dû cesser ses activités en septembre 2021 lorsque les installations de la remontée mécanique s'étaient affaissées en raison des pluies diluviennes.

Loïs Babin, directeur général, Marie-Ève Desrosiers, chargée de projets et Alexandre Pearson, vice-président du conseil d’administration de la Station Gallix, en compagnie de Patrick Girard, directeur, usine de bouletage d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada lors de la remise officielle. Crédit photo : Steve Leblanc (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« La Station Gallix est une infrastructure stratégique pour la région. Nous sommes heureux de contribuer à sa relance au bénéfice de la population de Port-Cartier, Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et les environs », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal. « Cette station de ski constitue un lieu privilégié pour notre communauté et le développement de nos athlètes d'ici. Il nous apparaissait essentiel de nous impliquer pour permettre sa réouverture dès que possible », a conclu M. Mobwano.

ArcelorMittal salue par ailleurs les efforts des membres du comité de relance qui ont travaillé sans relâche pour permettre la réouverture de la station avant la période des Fêtes.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et

d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. mines-infrastructure-arcelormittal.com

