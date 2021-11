ArcelorMittal devient partenaire Or du Comptoir alimentaire Nishk

Un rôle actif auprès de nos communautés

PORT-CARTIER, QC, le 18 nov. 2021 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer un don corporatif de 35 000 $ à la campagne annuelle de financement du Comptoir alimentaire Nishk. Par le fait même, ArcelorMittal devient partenaire Or de l'organisme dont la mission est de lutter contre l'appauvrissement et l'insécurité alimentaire dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

« La pandémie de COVID-19 est venue menacer davantage l'autonomie alimentaire de plusieurs membres de la communauté à la situation déjà précaire et nous ne pouvions rester insensibles face à l'augmentation des besoins de ces hommes, ces femmes et ces familles. Nous sommes de tout cœur avec le Comptoir alimentaire Nishk durant cette période pleine de bouleversements et nous serons heureux de les appuyer dans leurs efforts pour assurer le bien-être des membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam », a déclaré Annie Paré, directrice, Communications.

Pour ArcelorMittal, faire partie d'une communauté ne se limite pas à y avoir ses installations, c'est également participer aux activités, contribuer aux organismes et échanger avec la population. S'alimenter est l'un des besoins primaires de l'être humain et il est de notre devoir, personnellement et corporativement, de venir en aide aux personnes qui ont de la difficulté à satisfaire ce besoin essentiel.

« C'est avec humilité qu'ArcelorMittal apporte sa contribution à cet élan de solidarité qui fait la force et le dynamisme de la région. Une communauté en santé, c'est l'affaire de tous et c'est pourquoi nous souhaitons faire notre part pour offrir à toutes ces personnes un coup de main qui pourrait faire toute la différence », a conclu Annie Paré.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

