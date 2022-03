ArcelorMittal devient Partenaire d'exception du Grand rassemblement annuel des nouveaux diplômés innus du secondaire

PORT-CARTIER, QC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer son soutien à titre de Partenaire d'exception du Grand rassemblement annuel des nouveaux diplômés innus du secondaire (GRANDIS) organisé par l'Institut Tshakapesh.

ArcelorMittal renouvelle son partenariat avec l'Institut Tshakapesh pour une période de trois ans par un don de 15 000 $. Cet appui contribuera à célébrer la réussite des jeunes de toutes les communautés innues de la Côte-Nord et de celle de la communauté naskapie de Kawawachikamach.

« Nous avons à cœur d'encourager la réussite et la persévérance scolaire et nous sommes heureux de travailler avec l'Institut Tshakapesh pour souligner les efforts de tous ces jeunes. Ce soutien financier s'inscrit dans notre volonté de poursuivre nos efforts d'être une entreprise citoyenne engagée auprès des communautés, notamment les membres de la communauté innue avec qui nous travaillons en partenariat depuis plusieurs années », a déclaré Annie Paré, directrice, Communications, pour ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Nous sommes fiers et reconnaissants du renouvellement de cette entente avec une grande entreprise d'exception, ArcelorMittal. Un partenariat qui résonne et qui marque notre solidarité à l'égard des étudiants et des finissants. Plus encore, puisque nous partageons des valeurs et un objectif très spécifique, comme une promesse, celle de transformer l'avenir, celui de nos enfants, celui de notre nation », a déclaré Alexandre Mckenzie, président de l'Institut Tshakapesh.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

À propos de l'Institut Tshakapesh

L'Institut Tshakapesh, au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la sauvegarde et à la promotion de l'innu-aitun (culture innue) et de l'innu-aimun (langue innue); il assure un soutien à la conservation du patrimoine culturel, à l'aménagement linguistique et encourage l'expression artistique. L'Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l'éducation, notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse innue.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]; Dan-Georges McKenzie, coordonnateur, Communications, Institut Tshakapesh, [email protected]