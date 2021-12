ArcelorMittal devient Grand partenaire de Cancer Fermont

FERMONT, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière de remettre 25 000 $ à l'organisme Cancer Fermont. ArcelorMittal devient ainsi Grand partenaire de l'organisme, dont la mission est d'accompagner les Fermontois atteints d'un cancer, d'offrir un apport financier direct, en plus de leur venir en aide pendant et après leurs traitements.

« Nous sommes touchés par la mission de Cancer Fermont et par l'engagement communautaire exceptionnel de son fondateur, M. Denis Grenier. C'est un honneur pour ArcelorMittal de joindre ses efforts à ceux de ce pilier de la communauté fermontoise et d'appuyer son dévouement à la cause. Nous espérons que notre soutien permettra à Cancer Fermont de continuer d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer avec toute la bienveillance et l'humanité qu'on leur connaît », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Depuis maintenant 16 ans, les bénévoles de Cancer Fermont offrent leur temps aux personnes vivant avec le cancer en les soutenant moralement et financièrement durant cette épreuve.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]