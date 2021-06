ArcelorMittal confirme son retour à la table de négociation en présence du conciliateur

LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») confirme que le conciliateur nommé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a convoqué toutes les parties à un retour à la table le 3 juin à compter de 19h30. Les échanges se poursuivront le 4 juin.

Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada et président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada, Monsieur Mapi Mobwano, sera présent durant cette rencontre où l'objectif de toutes les parties sera d'en venir à une entente de principe, considérant que la situation actuelle a des impacts majeurs sur tous les employés, quel que soit leur statut, et sur l'économie de la Côte-Nord et du Québec dans son ensemble.

ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada est un maillon essentiel de toute la chaîne de production de l'acier, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, et les retombées de sa présence au Québec sont considérables. Plus de 74 % des fournisseurs d'ArcelorMittal sont au Québec et l'entreprise y dépense environ 1,25 milliard $CA chaque année. Sa contribution au PIB québécois s'élève à 1 milliard $CA et l'entreprise génère plus de 8 300 emplois directs et indirects au Québec. ArcelorMittal est aussi l'entreprise qui a versé, de loin, le plus de redevances minières à l'état québécois en 2020, soit 234 millions $.

Dans le cadre de son projet de Transformation entrepris en 2020, ArcelorMittal entend affirmer encore davantage au cours des prochaines années sa volonté d'être activement engagée dans la vitalité des communautés de Fermont et de Port-Cartier et des projets en ce sens sont déjà en cours depuis quelques mois avec les intervenants locaux. Le projet de Transformation d'ArcelorMittal s'appuie sur quatre grands piliers qui gouvernent les actions de l'entreprise à tous les niveaux, à savoir :

Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire

Être un employeur de choix

Être une organisation responsable

Maintenir une chaîne de valeur performante

« L'entreprise est en transformation profonde. Avec l'équipe de direction renouvelée que j'ai rassemblée depuis mon arrivée, nous travaillons déjà à divers niveaux pour améliorer nos façons de faire et nos actions dans la communauté. Mais pour pouvoir avoir du succès ensemble, il faut le faire avec des équipes fortes dont tous les acteurs travaillent dans la même direction. C'est de cette façon seulement que nous pourrons assurer la pérennité de nos opérations pour les générations futures », a déclaré Mapi Mobwano.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière s.e.n.c., [email protected]