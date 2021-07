ArcelorMittal célèbre les 60 ans de son port de mer à Port-Cartier

Creusé à même le roc et construit à main d'hommes pendant plus de deux ans, le port de Port-Cartier constituait à l'époque un véritable exploit d'ingénierie. Aujourd'hui en activité 365 jours par année, le port d'ArcelorMittal à Port-Cartier expédie annuellement plus de 26 millions de tonnes de minerai de fer, de matières premières, de carburant et de grains sur les marchés internationaux. Plus de 450 navires y accèdent en moyenne chaque année, ce qui implique au-delà de 900 manœuvres d'entrées et de sorties.

« Notre port est reconnu à l'échelle internationale et fait partie de notre patrimoine depuis 60 ans. Plusieurs générations y ont œuvré avec la volonté de toujours s'améliorer. Nous sommes fiers d'accueillir une relève dynamique, compétente et motivée à poursuivre ce travail. Cet anniversaire nous rappelle à quel point nous pouvons être fiers du chemin parcouru et de l'avenir prometteur qui se dresse devant nous », a déclaré Mapi Mobwano, président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada.

« Exploiter un port de cette envergure amène un lot de défis, une logistique complexe et des facteurs météorologiques qui sollicitent l'expertise pointue de nos équipes. Depuis 1961, c'est plus de 1,1 milliard de tonnes qui ont été expédiées. Soulignons qu'en décembre 2020, nous avons atteint un record historique avec 2 822 734 tonnes expédiées durant ce mois, battant ainsi le record de 2 669 732 tonnes établi en décembre 2018. C'est une fierté d'y travailler et je remercie nos équipes d'experts passionnés qui assurent, chaque jour, son bon fonctionnement en toute sécurité », a ajouté Michael LaBrie, directeur général, Infrastructure.

La manutention commence au culbuteur lors de l'arrivée d'un train de concentré de minerai de fer provenant du complexe minier de Mont-Wright (Fermont), à raison de deux wagons déversés à la fois et une moyenne de 245 000 wagons déversés chaque année. Le concentré est ensuite acheminé soit à l'usine de bouletage pour y fabriquer des boulettes de minerai de fer ou encore, au chargement des bateaux pour être expédié sur quatre continents.

L'équipe d'ArcelorMittal Infrastructure Canada, qui assure l'exploitation du port et du chemin de fer, compte plus de 600 travailleurs spécialisés.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]