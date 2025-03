ARCELORMITTAL ANNONCE LE DÉMARRAGE D'UN IMPORTANT PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DESTINÉ À SES TRAVAILLEURS À FERMONT

FERMONT, QC, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, M. Mapi Mobwano, en présence du maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau, M. Martin St-Laurent, et de Karine Sénéchal, présidente de la section locale 5778, Gagnon, Fire Lake, Fermont des Métallos, ont annoncé l'achat par ArcelorMittal d'un terrain situé dans le secteur des rues du Fer et de l'Hématite afin de construire une centaine de logements pour les travailleurs de la minière et leurs familles.

De gauche à droite : Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Martin St-Laurent, maire de Fermont et préfet de la MRC de Caniapiscau, et Karine Sénéchal, présidente de la section locale 5778, Gagnon, Fire Lake, Fermont des Métallos. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Messieurs Martin St-Laurent et Mapi Mobwano ont procédé aujourd'hui à la signature d'une entente qui permet à ArcelorMittal d'acquérir le lot 6 460 762 de 14 853 mètres carrés.

« Notre entreprise est en croissance et nous croyons à un modèle qui repose sur la résidence locale, contrairement à la tendance dans l'industrie qui favorise le modèle de navettage, communément appelé « fly-in fly-out ». Nous devons nous assurer de pouvoir loger nos travailleurs et leurs familles afin de poursuivre nos efforts à renforcer la vitalité de la région. Nous avons célébré l'an dernier le 50e anniversaire de la Ville de Fermont et de notre mine de Mont-Wright, témoignant d'un riche héritage qui laisse place à un avenir prometteur avec des opérations confirmées pour encore 30 ans. Nous sommes ravis d'avoir pu nous entendre avec la Ville de Fermont pour l'achat d'un terrain qui pourra accueillir un projet immobilier d'une centaine de logements au cours des prochaines années », a annoncé Mapi Mobwano.

« Je suis heureux de cette belle annonce pour la Ville de Fermont. Le projet d'ArcelorMittal est d'offrir une centaine de logements pour ses employés et leurs familles. Cela signifie d'augmenter la population résidente de la ville et d'offrir un cadre de vie de qualité à de futurs résidents de Fermont », a déclaré Martin St-Laurent.

Le projet immobilier devrait se réaliser en trois phases au cours des cinq prochaines années, selon les discussions préliminaires avec de potentiels partenaires.

« À l'initiative du Syndicat des Métallos, ArcelorMittal collabore avec des partenaires dans le but de construire les futurs logements pour accueillir nos gens. Les équipes travaillent actuellement avec enthousiasme à définir le projet et le modèle d'affaires. Nous serons fiers de présenter le projet retenu ce printemps à la population de la Ville de Fermont », a précisé Mapi Mobwano.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les travailleurs et leurs familles. Le problème de logements à Fermont est un enjeu majeur que nous devions régler. Nous sommes heureux d'avoir été à l'origine de ces rencontres qui débouchent aujourd'hui sur le partenariat annoncé », s'est réjouie Karine Sénéchal.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

