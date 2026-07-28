Aramis Biotechnologies, en collaboration avec le CIRAIG, Premier Tech et le CRIBIQ, entreprend une étude d'envergure pour évaluer le potentiel de sa plateforme de bioproduction dans les plantes pour réduire l'empreinte environnementale des technologies actuelles

Réalisé dans le cadre du programme INNOV‑R PME, ce projet illustre l'engagement d'Aramis à développer des biosolutions plus durables

QUÉBEC, July 28, 2026 /CNW/ -- Aramis Biotechnologies Inc. (« Aramis »), entreprise canadienne pionnière et cheffe de file mondiale de la bioproduction dans les plantes, annonce aujourd'hui une collaboration avec le Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG), Premier Tech et le Consortium de recherche et innovations en bioéconomie industrielle au Québec (CRIBIQ) afin d'évaluer la capacité de sa plateforme de bioproduction à réduire l'impact environnemental des technologies commerciales actuelles.

À l'avant-garde de la biotechnologie écoresponsable, Aramis développe, en partenariat avec Premier Tech, une nouvelle génération de systèmes de culture verticale destinée à maximiser les avantages de la bioproduction dans les plantes et à en réduire davantage l'empreinte environnementale.

Le partenariat avec l'équipe du CIRAIG permettra d'évaluer et de quantifier la réduction des gaz à effet de serre (GES), en se basant sur une application concrète de la technologie d'Aramis. L'étude comparera la production de vaccins contre la grippe saisonnière dans des plantes - cultivées grâce à la technologie de culture verticale Vervio🅪 de Premier Tech, munie d'éclairages DEL - avec la méthode commerciale actuellement la plus répandue, soit la production dans des œufs de poule embryonnés. L'équipe du CRIBIQ assurera quant à elle la coordination de l'ensemble des activités.

« La promesse de notre technologie est claire : réduire l'impact environnemental de la bioproduction, tout en optimisant la production de vaccins et de protéines à haute valeur ajoutée. Grâce à cette étude, nous pourrons appuyer cette ambition par des données tangibles, quantifier les bénéfices environnementaux générés par notre plateforme et démontrer le plein potentiel d'une biosolution plus durable pour les vaccins. » a déclaré Audrey Boulianne, vice-présidente, production de biomasse et installations chez Aramis.

À propos d'Aramis Biotechnologies

Basée à Québec, Aramis Biotechnologies est une entreprise canadienne pionnière et cheffe de file mondiale de la bioproduction dans les plantes. Grâce à ses partenariats stratégiques, Aramis développe des biosolutions innovantes et durables destinées à répondre aux besoins évolutifs de l'industrie et de la société.

À propos d'INNOV-R PME

INNOV-R PME est un programme gouvernemental de financement qui a pour but de permettre la réalisation de projets de recherche industriels innovants ayant un potentiel élevé de réduction des gaz à effet de serre (GES) au Québec, dont les retombées permettront à la province d'atteindre ses objectifs et ses cibles de réduction des GES à moyen et à long terme. Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC) et géré par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), il offre un soutien pouvant atteindre 450 000 $. Les projets sélectionnés doivent être menés par une PME québécoise avec un partenaire admissible pour le développement ou amélioration d'une technologie innovante d'une durée maximale de 2 ans.

SOURCE Aramis biotechnologies

Pour plus d'informations : aramisbiotechnologies.com