QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Aramis Biotechnologies Inc. (« Aramis »), entreprise canadienne pionnière et cheffe de file mondial de la bioproduction dans les plantes, annonce fièrement le début de l'essai clinique de Phase 1/2 pour son vaccin trivalent en développement contre la grippe saisonnière (« vaccin d'Aramis »).

Ce vaccin de nouvelle génération, produit dans les plantes et unique au monde, vise à diversifier l'offre vaccinale pour la population et à renforcer la protection contre l'influenza, notamment chez les personnes les plus à risque. Le vaccin d'Aramis est composé de particules vaccinales qui imitent le virus et sont ainsi reconnues par le système immunitaire, sans toutefois être infectieuses.

L'essai de Phase 1/2 randomisé vise à évaluer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin d'Aramis en le comparant à des vaccins commerciaux appropriés pour les groupes d'âge de 18 à 64 ans et de 65 ans et plus. L'essai clinique sera mené dans sept sites cliniques au Canada, où 728 volontaires en bonne santé recevront une dose du vaccin d'Aramis ou d'un vaccin comparateur commercial recommandé pour chaque groupe d'âge.

« Le lancement de cette étude constitue un jalon déterminant pour Aramis, que nous avons atteint en un temps record de seulement 18 mois depuis le démarrage de nos opérations. Nous sommes très fiers de cet accomplissement qui témoigne de la puissance de notre technologie et de l'expertise de notre équipe. Nos avancées scientifiques nous ont permis d'apporter des améliorations significatives à notre plateforme et à notre vaccin, dont le potentiel a été confirmé lors d'études précliniques. Nous avons désormais hâte de valider ces résultats chez l'humain. », mentionne Sonia Trépanier, vice-présidente, développement préclinique et clinique.

« Nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de devenir la première entreprise à commercialiser un vaccin pour la santé humaine fabriqué dans les plantes. Ce jalon marque une étape clé et un tremplin vers le déploiement de notre plateforme sur différents marchés, en collaboration avec des partenaires.» ajoute Frédéric Ors, chef de la direction.

À propos d'Aramis Biotechnologies

Basée à Québec, Aramis Biotechnologies est une entreprise canadienne pionnière et cheffe de file mondiale de la bioproduction dans les plantes. Grâce à ses partenariats stratégiques, Aramis développe des solutions de bioproduction innovantes et durables destinées à répondre aux besoins évolutifs de l'industrie et de la société. L'entreprise s'engage à faire progresser des technologies de nouvelle génération capables de relever les défis actuels et émergents, et d'apporter des bénéfices à l'ensemble des parties prenantes.

