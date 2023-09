TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Le rapport présente la voie vers des émissions nettes de GES nulles avec des cibles fondées sur la science

Rapport d’étape Bien être. Bien faire. d’Aramark Canada (Groupe CNW/Aramark Canada Ltée)

Aramark Canada, un fournisseur national de services d'hospitalité, a publié son Rapport d'étape annuel Bien être. Bien faire., qui souligne les jalons environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise ayant été atteints au cours de la dernière année et les plans de croissance et de développement futurs des initiatives ESG au pays. Avec une chaîne d'approvisionnement vraiment mondiale et des activités qui s'étendent dans chaque province et territoire, il est logique que l'entreprise élabore une stratégie holistique de développement durable qui soit axée sur les gens et sur la planète à parts égales.

Le président d'Aramark, Andy Siklos, est ravi des progrès réalisés par l'entreprise.

« Nous avons consacré beaucoup d'efforts à la collecte et à l'analyse de données provenant de nouvelles sources au cours des dernières années, a affirmé M. Siklos. Et maintenant que nous exécutons des programmes conçus pour améliorer nos points de repère, nous commençons à voir le rendement de cet investissement. Les résultats de la dernière année confirment pourquoi nous sommes reconnus dans le secteur des services gérés comme le chef de file de l'innovation ESG. »

ÇA COMMENCE AVEC LES GENS

Au cœur de l'approche ESG d'Aramark Canada se trouve un engagement à intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion dans la culture de l'entreprise. Tirant inspiration des objectifs de la réconciliation au Canada, un accent particulier a été mis sur l'investissement dans les collectivités autochtones de tout le pays qui ont été touchées négativement par la colonisation. À titre d'exemple, mentionnons la croissance importante de l'embauche et du maintien en poste d'employés ayant un patrimoine autochtone et l'augmentation des dépenses liées aux entreprises détenues et exploitées par des propriétaires de collectivités des Premières Nations.

Les groupes de ressources pour les employés (GRE) de l'entreprise, qui assurent la connectivité entre d'immenses régions géographiques et segments d'activité pour ceux qui ont des antécédents et une expérience de vie communs, mettent l'accent sur le perfectionnement professionnel et l'expansion de la diversité.

PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE

La valeur accordée à la gérance de l'environnement en tant qu'élément clé de la stratégie de croissance d'Aramark a atteint de nouveaux sommets cette année pour ce qui est du cheminement vers des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles avec l'approbation officielle de nouvelles cibles mondiales à court et à long terme fondées sur la science pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Ces cibles à l'échelle de l'organisation ont été validées par l'initiative Science Based Targets (SBTi), la norme mondiale pour l'établissement de cibles en matière d'émissions nettes nulles des entreprises.

« Nous partageons tous la responsabilité d'atténuer énergiquement les menaces posées par les changements climatiques, a déclaré Michael Yarymowich, directeur du développement durable d'Aramark Canada. La meilleure façon pour nous de démontrer le sérieux avec lequel nous prenons cette responsabilité, c'est de travailler avec des experts pour établir un ensemble de cibles limitées dans le temps pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de les rendre publiques. »

La réduction des déchets est une autre priorité identifiée par la plateforme Bien être. Bien faire. d'Aramark. Les statistiques du rapport montrent des résultats impressionnants dans la réduction du gaspillage alimentaire. De plus, grâce à l'introduction de nouveaux modèles de service qui reposent sur des contenants réutilisables, nous faisons de grands progrès vers l'élimination des plastiques à usage unique et des emballages.

« Il est impossible d'éviter complètement les petits volumes de restes alimentaires qui résultent des événements ou de la production institutionnelle à grande échelle, a affirmé M. Yarymowich. Mais notre capacité de donner de la nourriture aux membres de notre collectivité dans le besoin a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière année. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra au cours de la prochaine année. »

Pour lire le Rapport d'impact Bien-être. Bien faire d'Aramark veuillez cliquer ici.

À propos de Bien-être. Bien faire.

Lancé au Canada en 2021, Bien-être. Bien faire. est le plan de développement durable mondial d'Aramark, directement lié à la mission de l'entreprise : Puisque nos racines sont dans le domaine du service, nous rendons des services exceptionnels à nos employés, à nos partenaires, aux collectivités qui nous accueillent et à notre planète. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web www.aramark.ca.

À propos d'Aramark

Aramark (NYSE: ARMK) est fier de servir les plus grands établissements d'enseignement au monde, une multitude d'entreprises de la liste fortune 500, les équipes sportives championnes du monde, les principaux fournisseurs de soins de santé, des destinations emblématiques et des attractions culturelles, et de nombreuses municipalités dans 19 pays à travers le monde. Les 280 000 membres de notre équipe offrent chaque jour à des millions de personnes des services novateurs et des expériences savoureuses dans les domaines des services de restauration, de la gestion des installations et des services d'uniformes. Nous nous efforçons constamment de créer un monde meilleur en ayant un impact positif sur les gens et sur la planète, y compris notre engagement à mobiliser nos employés, à donner aux consommateurs le pouvoir de faire des choix santé, à s'approvisionner de manière responsable, à réduire la quantité de déchets alimentaires, d'emballages et d'émissions de gaz à effet de serre et toutes autres activités qui pourraient nuire à l'environnement et à la planète. Aramark est reconnu comme l'un des employeurs les plus « verts » au Canada. Découvrez-en davantage sur www.aramark.ca ou communiquez avec nous sur Facebook et Twitter.

