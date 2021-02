Après presque 70 ans, la campagne phare du Mois du cœur de Cœur + AVC passe au virtuel

« La campagne de Démarchage du Mois du cœur est la pierre angulaire de Cœur + AVC depuis 1952, lorsqu'un groupe de cardiologues et leurs familles ont bravé le froid de février pour cogner aux portes de leurs voisins et leur demander d'aider à financer la recherche sur les maladies du cœur, raconte Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Pendant près de 70 ans, des bénévoles dévoués ont perpétué cette tradition dans les grandes et petites communautés du pays ; aujourd'hui, afin de s'adapter aux nouvelles réalités, la campagne de porte-à-porte est maintenant entièrement virtuelle. »

Le transfert en ligne des activités de collecte de fonds et l'amélioration de l'expérience numérique ne constituent que l'une des mesures mises en œuvre par Cœur + AVC pour répondre aux défis engendrés par la pandémie. « Depuis plusieurs années, nous misons sur l'innovation pour financer notre mission et dans les circonstances actuelles, il devient plus important que jamais de trouver de nouvelles façons de collaborer et de créer des partenariats pour accélérer le changement », ajoute Doug Roth.

Cœur + AVC s'est tout récemment associée avec la Fondation Brain Canada* pour créer la bourse Impact connexion cœur-cerveau, d'une valeur de six millions de dollars, qui sera consacrée à l'étude des liens complexes unissant le cœur et le cerveau. En décembre dernier, Cœur + AVC publiait par ailleurs les résultats positifs d'Action-Réaction, son programme pilote de contrôle de l'hypertension rendu possible grâce au soutien d'investisseurs privés, du gouvernement et de partenaires communautaires. Cette année, l'organisme collabore également avec la Fédération mondiale du cœur et d'autres partenaires canadiens dans le secteur de la santé pour réduire le fardeau de l'insuffisance cardiaque, qui affecte plus de 600 000 personnes au pays.

Les maladies du cœur et l'AVC sévissent encore, même en temps de pandémie ; ce qui est des plus inquiétant, c'est que non seulement la COVID-19 est beaucoup plus mortelle chez les personnes atteintes de maladies chroniques, mais elle peut également endommager un cœur en santé et avoir des répercussions graves sur le cerveau. Dans le cadre du Mois du cœur, Doug Roth souhaite que les gens prennent soin d'eux, de leur cœur et de leur santé vasculaire, et tient à ce que les alliés de Cœur + AVC sachent que le financement des avancées en recherche n'a jamais été aussi urgent.

Donna Hart et Barry Tsuruda, mariés depuis 36 ans, sont plus que quiconque reconnaissants de ces avancées médicales. En 2015, la santé cardiaque de Donna s'est rapidement détériorée après qu'on lui ait diagnostiqué une maladie du cœur appelée « myocardite à cellules géantes ». La passionnée de vélo devait recevoir une transplantation cardiaque pour survivre. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Barry venait tout juste d'être admis aux soins intensifs d'un autre hôpital pour des douleurs thoraciques. Il faisait une crise cardiaque et devait se faire poser des endoprothèses.

« Quelles sont les probabilités que deux époux dans la cinquantaine, en très bonne forme physique, soient hospitalisés presque en même temps pour des problèmes cardiaques potentiellement mortels ? s'étonne Donna. On m'a donné un nouveau cœur, ce qui m'a fait vivre un éventail d'émotions complexes, et j'ai traversé des moments difficiles, mais je me sens mieux maintenant. En réalité, ni Barry ni moi ne serions ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de percées dans le domaine de la recherche. Quand j'ai montré des photos du cœur de Barry à mon médecin, il m'a dit qu'il y a vingt ans, on aurait simplement retourné mon mari chez lui en lui disant de se reposer. Grâce aux progrès réalisés en médecine, Barry est de retour dans son club de cyclisme et pour ma part, j'ai repris la natation. »

Pour connaître les recherches soutenues par Cœur + AVC qui permettent de traiter des maladies comme celle de Donna Hart, cliquez ici. Pour consulter le bulletin 2019 de Cœur + AVC sur les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire, cliquez ici.

Pour collecter des fonds à titre de bénévole ou faire un don dans le cadre de la campagne virtuelle de Démarchage du Mois du cœur 2021, cliquez ici.

Fiche d'information

Depuis près de 70 ans, Cœur + AVC soutient la recherche et les programmes sur les maladies du cœur et l'AVC. Nous réunissons les plus brillants chercheurs autour des enjeux de santé les plus critiques et nous nous efforçons d'offrir aux scientifiques, aux professionnels de la santé et aux citoyens les ressources nécessaires pour combattre l'impact dévastateur des maladies cardiovasculaires. Depuis sa création, Cœur + AVC a investi plus de 1,55 milliard de dollars dans la recherche, en plus d'injecter 540 millions de dollars dans diverses initiatives de mobilisation et de promotion de la santé au cours de la dernière décennie. Ces efforts ont contribué à réduire de 75 % le taux de mortalité lié aux maladies cardiaques et à l'AVC, mais encore aujourd'hui, toutes les cinq minutes, une personne au pays meurt d'une maladie du cœur, d'un AVC ou d'un déficit cognitif d'origine vasculaire.

Combattre les maladies du cœur et l'AVC en 2021 et au-delà :

Étudier la connexion cœur-cerveau: Dans l'objectif d'approfondir notre compréhension des liens fondamentaux unissant le cœur et le cerveau, Cœur + AVC et Brain Canada se sont associées pour créer une bourse de recherche d'une valeur de six millions de dollars, la bourse Impact connexion cœur-cerveau. Cette initiative permettra aux chercheurs d'étudier et d'élucider l'interrelation cœur-cerveau en vue d'améliorer les traitements.

Résoudre les inégalités en matière de santé : Cœur + AVC priorise la lutte aux inégalités affectant les femmes et les Autochtones en matière de santé. Tous les projets de recherche soumis doivent s'appuyer sur l'analyse comparative et le rapport fondés sur le sexe et le genre pour être admissibles à une subvention et susciter et maintenir un changement concret. La Fondation s'affaire par ailleurs à dresser un cadre d'application des principes d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) dans l'ensemble de ses programmes de recherche; ces principes ont été intégrés aux lignes directrices de la nouvelle bourse Impact connexion cœur-cerveau. Cœur + AVC finance actuellement deux chaires de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes autochtones, en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada. Enfin, Cœur + AVC organise ce mois-ci la troisième édition annuelle du Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes, en partenariat avec le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

Réduire le fardeau de l'insuffisance cardiaque : En collaboration avec la Fédération mondiale du cœur et d'autres partenaires canadiens dans le secteur de la santé, Cœur + AVC s'efforce de réduire le fardeau de l'insuffisance cardiaque dont souffre plus de 600 000 personnes au pays. Pour ce faire, la Fondation compte d'abord collecter des données afin de dresser le portrait des ressources et des services actuellement offerts dans l'ensemble des établissements de soins de santé au pays.

Promouvoir les politiques publiques favorables à la santé : Cœur + AVC milite pour la mise en place d'un programme national d'assurance-médicaments afin d'offrir à toute la population canadienne l'accès aux médicaments dont elle a besoin pour assurer sa santé et réduire la pression exercée sur le système de santé. Cœur + AVC s'efforce également de lutter contre le vapotage chez les jeunes et d'imposer une limite aux taux de nicotine dans les vapoteuses, ainsi que de restreindre la publicité de produits à faible valeur nutritive, comme les boissons sucrées, ciblant les enfants.

Accroître le taux de survie après un arrêt cardiaque : Cœur + AVC cherche à accroître le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque extrahospitalier en misant sur l'innovation et les partenariats. La Fondation soutient notamment un vaste réseau de formation en réanimation cardiorespiratoire à travers le pays et a joué un rôle déterminant dans l'installation de défibrillateurs externes automatisés dans les lieux publics.

Jalons en recherche au Canada (source : coeuretavc.ca)

1954 : Le Dr Wilfred Bigelow pratique la toute première intervention chirurgicale à cœur ouvert du Canada en utilisant une technique mise au point grâce à une subvention de recherche de Cœur + AVC.

1964 : Le Dr William Mustard met au point une intervention chirurgicale permettant de corriger chez le nouveau-né une affection congénitale autrefois mortelle, connue sous le nom de « maladie du bébé bleu ».

1968 : Une des premières transplantations cardiaques réalisées pour la première fois au Canada.

1976 : Le Dr Henry Barnett mène le premier essai clinique sur l'utilisation de l'aspirine pour prévenir l'AVC.

1983 : Le Dr Robert Côté perfectionne l'Échelle neurologique canadienne, un outil clinique permettant de mesurer le déficit neurologique à la suite d'un AVC aigu. L'échelle est désormais utilisée partout dans le monde.

1987 : Des chercheurs lancent le t-PA, un médicament pouvant dissoudre les caillots sanguins lors d'une crise cardiaque

1990 : Le premier lien génétique pour les maladies du cœur précoces est découvert.

1997 : La cartographie du génome humain permet de déceler plus de 84 000 séquences d'ADN liées aux maladies du cœur et à l'AVC.

1999 : Le t-PA, un anticoagulant, est utilisé pour traiter les AVC ischémiques. Il s'agit de l'une des plus grandes percées révolutionnaires qui sauvent des vies.

2000 : La Dre Lori West découvre que, contrairement aux adultes, les nouveau-nés peuvent recevoir la greffe d'un cœur d'un donneur incompatible.

2000 : Il est prouvé que les inhibiteurs de l'ECA réduisent considérablement le risque de crise cardiaque et d'AVC.

2003 : La Stratégie canadienne de lutte contre l'AVC, une initiative du Réseau canadien contre les accidents vasculaires cérébraux, révolutionne la prise en charge de l'AVC grâce à une nouvelle approche intégrée pour la prévention, le traitement et la réadaptation.

2004 : L'étude INTERHEART, menée par le Dr Salim Yusuf, révèle l'existence de neuf facteurs de risque modifiables associés à plus de 90 % des crises cardiaques dans le monde.

2009 : La toute première chirurgie in utero pour corriger une cardiopathie congénitale est réalisée au Canada.

2015 : Essai ESCAPE : la thrombectomie endovasculaire permet de traiter les AVC majeurs, et réduit de 50 % le taux de décès et de manière considérable les incapacités chez les survivants.

2016 : La Dre Louise Pilote reconnaît le genre - distinctement du sexe biologique - comme un facteur de risque de récidive d'épisodes cardiaques majeurs.

2016 : Mise en œuvre en 2003, la Stratégie canadienne de lutte contre l'AVC porte ses fruits : la recherche révèle que des systèmes intégrés de soins de l'AVC réduisent de 20 % le taux de mortalité.

2018 : Une étude pionnière quantifie les répercussions économiques des maladies du cœur et de l'AVC sur les familles comme la réduction du revenu, entre autres.

2019 : La découverte d'une molécule associée à un cas d'insuffisance cardiaque sur cinq recèle un potentiel de prévention de cette maladie débilitante.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques.

Récemment, Cœur + AVC a lancé la campagne Combattons ensemble, qui vise à unir les gens de partout au pays contre la myriade de problèmes liés aux maladies du cœur et à l'AVC. Cliquez ici pour en apprendre plus . Joignez-vous à nous et combattons ensemble les maladies du cœur et l'AVC.

* La bourse Impact connexion cœur-cerveau voit le jour grâce au soutien financier de Santé Canada, par le truchement du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, un partenariat novateur entre le gouvernement canadien (Santé Canada), la Fondation Brain Canada ainsi que Cœur + AVC.

