Après neuf ans en poste, le président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton, Emilio B. Imbriglio, termine son mandat le 31 décembre 2021

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après une présidence de neuf ans marquée par la rentabilité et l'innovation, Emilio B. Imbriglio quittera la firme le 31 décembre 2021, comme le prévoit notre convention de société. Associé au sein de la firme pendant 20 ans et après avoir occupé notamment le poste de président du Conseil des Associés pendant trois ans, Emilio est élu par les associés en 2013 à titre de président et chef de la direction.

Emilio a toujours fait preuve d'un fort leadership. Président d'action et de vision, il a été le sixième président élu à ce poste. Sa vision de notre offre 360 a fortement contribué à la position de chef de file dynamique et innovant de Raymond Chabot Grant Thornton. Très humain et favorisant l'inclusion, il a réussi, avec ses collègues, à transformer la firme en la rendant plus agile sur le plan de la gouvernance, financièrement plus solide et davantage axée sur des services de pointe et technologiques pour les entreprises locales.

Sous la présidence d'Emilio, la firme augmente considérablement sa présence et passe de 2 400 à près de 2 800 professionnels. Le virage numérique a marqué la gouvernance d'Emilio, car toute la direction a emboité le pas pour ce projet dans un univers numérique, par le développement de produits comme Impō ou encore l'acquisition de firmes spécialisées comme VARS et FPM360. D'autres services de pointe ont également vu le jour sous sa présidence tels qu'AURAY, spécialisée en immigration d'affaires, en recrutement et en mobilité internationale.

Communicateur hors pair, Emilio s'est voué à demeurer très près des employés en les gardant toujours bien informés. Pour lui, la raison d'être de la firme sera toujours les talents et les clients. Il s'en est fait toujours une priorité et a continuellement œuvré pour les satisfaire.



Sous sa présidence, la firme a bénéficié d'une notoriété accrue de la marque et d'un rayonnement sans pareil en tant que leader dans le marché. Sous son leadership, plusieurs partenariats uniques et historiques ont aussi été conclus et la firme est aujourd'hui un acteur influent et dominant tant ici qu'à travers le réseau de Grant Thornton international, qui regroupe près de 140 pays et compte plus de 58 000 professionnels.

Tous les associés et les employées tiennent à le remercier chaleureusement pour toutes ses réalisations et lui souhaite tout le succès mérité pour ses projets à venir. Emilio va continuer de siéger à d'importants conseils d'administration et occupera certaines fonctions stratégiques au sein d'organisations.

Le Conseil des Associés a saisi l'occasion qu'est la fin du mandat d'Emilio pour moderniser la convention de société et ainsi permettre un changement quant au rôle et aux responsabilités du nouveau ou de la nouvelle président(e) et chef de la direction. Le processus est toujours en cours. D'ici à ce que le processus soit terminé, le Conseil des Associés a convenu d'une gouvernance par intérim.

