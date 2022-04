Ce navire - comptant 189 cabines et pouvant embarquer 378 passagers - a ainsi donné le coup d'envoi de la saison des croisières 2022, qui s'étend de mai à octobre. Il proposera cinq voyages avec escale à Toronto. Après ses premières expéditions en Antarctique, il a récemment longé la côte Atlantique jusqu'aux Grands Lacs, et se rendra ensuite en différents endroits des États-Unis et du Canada, notamment à Fort Lauderdale, à Charleston, à New York, à Lunenburg, à Québec, à Niagara Falls, à la Pointe-Pelée et à Thunder Bay. Son navire-jumeau, le Viking Polaris ®, viendra s'ajouter à la flotte de la compagnie plus tard en 2022, et naviguera sur les Grands Lacs dès 2023.

Toronto faisant partie des importants ports d'escale, les navires de croisière comme ce paquebot y séjournent un à trois jours, et leurs passagers contribuent à dynamiser l'économie locale en fréquentant les restaurants, magasins et autres endroits intéressants de la ville. Une étude réalisée en 2018 a d'ailleurs révélé que l'activité de l'industrie des croisières dans les ports ontariens pourrait générer chaque année plus de 6 millions de dollars de recettes dans les secteurs proposant des services pour les navires, leurs passagers et leurs équipages.1

« Le retour des amateurs de croisières dans la région des Grands Lacs contribuera au renouveau et à la revitalisation de notre industrie locale du tourisme et du voyage, durement éprouvée ces deux dernières années. Nous nous réjouissons de voir ces visiteurs revenir », a déclaré Geoffrey Wilson, chef de la direction de PortsToronto. « Entre mai et octobre, le terminal de croisière du Port de Toronto accueillera les milliers de touristes, gastronomes, et autres adeptes du voyage venus découvrir l'une des villes les plus extraordinaires du monde. »

« Depuis une dizaine d'années, les paquebots de croisière qui naviguent sur les Grands Lacs jouissent d'une popularité croissante au Port de Toronto, et nous nous réjouissons de voir ces grands navires à passagers revenir après une absence de deux ans attribuable à la pandémie », a déclaré Michael Thompson, adjoint au maire de Toronto. « Ces bateaux occupent une place de plus en plus importante dans notre offre touristique, et contribuent à générer plus de 6 millions de dollars de recettes chaque année. Ils conduisent en effet à Toronto des voyageurs venant parfois de pays et continents lointains comme l'Afrique du Sud ou l'Europe, qui profitent de leur passage pour découvrir la ville et ses nombreux restaurants, attraits et événements. C'est formidable de voir de nouveau ces majestueux paquebots mouiller dans notre havre, qui devrait en accueillir une quarantaine au cours de l'été et de l'automne. »

« Le retour des croisières sur les Grands Lacs et au Port de Toronto est une autre étape importante dans la reprise de notre économie du tourisme », a déclaré Andrew Weir, vice-président exécutif, Développement des destinations chez Destination Toronto. « Toronto est une ville riveraine et les croisières constituent un marché en pleine expansion, attirant de nouveaux visiteurs qui ajoutent généralement du temps supplémentaire à Toronto dans le cadre de leur voyage. »

À propos de l'industrie des croisières à Toronto

Le Port de Toronto offre aux voyageurs une expérience urbaine unique très prisée. Cette saison, ils seront des milliers à venir visiter la région des Grands Lacs, ce qui contribuera à stimuler l'activité de l'industrie torontoise du tourisme, du divertissement et de l'accueil. Porte d'entrée de la plus grande ville du Canada, le Port de Toronto est un port d'escale, ce qui permet à Toronto d'accueillir pour plusieurs jours les passagers des navires de croisière avant leur départ ou à leur arrivée. Ces visiteurs profitent de leur passage pour découvrir les nombreux hébergements, restaurants et autres attraits de la ville. Pour consulter l'horaire détaillé 2022 du terminal de croisière du Port de Toronto, cliquez ici.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi depuis 2009 plus de 12 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Viking

Fondée en 1997, Viking invite à sillonner les fleuves, lacs et océans du monde entier dans le cadre de voyages axés sur la destination. Elle vise un public de voyageurs expérimentés s'intéressant à la science, l'histoire, la culture et la gastronomie. Son président, Torstein Hagen, dit souvent que Viking propose à sa clientèle des « croisières intelligentes » (The Thinking Person's Cruise®), par opposition aux croisières traditionnelles. Avec plus de 250 récompenses à son actif, Viking a été classée première compagnie de croisières fluviales et première compagnie de croisières maritimes par Condé Nast Traveler dans le cadre de l'édition 2021 des Prix Choix des lecteurs. Viking est par ailleurs systématiquement désignée comme la meilleure compagnie de croisières maritimes et l'une des meilleures compagnies de croisières fluviales lors de l'attribution des prix « World's Best Awards » par le magazine Travel + Leisure. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Viking au 1-800-2-VIKING (1-800-284-5464), ou rendez-vous à l'adresse suivante : www.viking.com (site en anglais). La chaîne éducative primée de Viking (en anglais également) est accessible à l'adresse www.viking.tv.

