TORONTO, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Unifor a conclu une entente de principe au nom des techniciens de Bell après un processus de négociation de huit mois auquel ont participé des sections locales réparties dans tout le Québec et l'Ontario.

« Je félicite les membres et le comité de négociation d'avoir ouvert la voie à cette ronde critique de négociations dans le secteur des télécommunications et d'avoir conclu une entente, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Au cours de l'année écoulée, les Canadiennes et Canadiens ont pris conscience de l'importance de notre secteur des télécommunications et des travailleuses et travailleurs qui le font fonctionner. La force de notre industrie des télécommunications est due à des travailleurs passionnés, qualifiés et syndiqués comme les membres d'Unifor des unités des techniciens de Bell. »

L'entente de principe a été conclue le jeudi 22 juillet 2021 et a été recommandée à l'unanimité par le comité de négociation. Aucun détail ne sera divulgué avant que l'entente de principe ne soit soumise au vote des membres lors des assemblées de ratification à venir.

« Les techniciens de Bell ont obtenu cette entente grâce à leur solidarité et à leur engagement à lutter pour de bons emplois. Au fur et à mesure que l'année avance, plus de 12 000 membres d'Unifor dans le secteur des télécommunications suivront l'exemple, et je sais que les membres d'Unifor dans le secteur des télécommunications resteront tout aussi unis », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

L'effectif des techniciens de Bell membres d'Unifor comprend 3 520 travailleurs et travailleuses, unis par leurs 24 sections locales en Ontario et 8 au Québec.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

