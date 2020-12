TORONTO, le 29 déc. 2020 /CNW/ - Tim Hortons est fier de présenter le nouveau responsable de son équipe culinaire, le chef Tallis Voakes, qui aura pour mission d'innover dans l'ensemble de son menu et de rendre les produits de Tim Hortons plus délicieux et irrésistibles que jamais.

Après avoir cuisiné pour certains des meilleurs chefs au monde, le nouveau responsable de l’équipe culinaire de Tim Hortons®, Tallis Voakes, a hâte de créer de nouveaux produits pour la plus grande chaîne de restaurants au pays (Groupe CNW/Tim Hortons)

Chef de profession, M. Voakes a travaillé dans certaines des meilleures cuisines au monde. Après sa formation à l'institut Le Cordon Bleu à Ottawa, il a travaillé avec des chefs de renommée mondiale, dont Nobu Matsuhisa et Jason Atherton au restaurant Maze de Gordon Ramsay, et à trois restaurants ayant chacun une étoile Michelin. Il est aussi un styliste culinaire prisé par Hollywood et les productions télévisuelles, dont la série The Handmaid's Tale.

M. Voakes œuvrera à élever la qualité des produits de Tim Hortons en s'assurant que chaque beigne, chaque sandwich et chaque élément du menu est aussi délicieux et frais que possible.

« Ma mission de rendre les produits de Tim Hortons encore plus délicieux pour nos invités de partout au pays est vraiment, vraiment emballante », confie M. Voakes.

« Plusieurs produits sont déjà excellents, et on ne touche pas à une formule gagnante. Mais on aimerait améliorer certains produits en rehaussant leur goût ou en ajustant leurs ingrédients. On veut s'assurer que tout dans nos sandwichs, nos soupes et nos beignes est imbattable, pour créer une expérience gustative sublime. L'idée est de rendre nos aliments encore plus irrésistibles. »

M. Voakes connaît bien son nouvel employeur, puisqu'il a travaillé dans un restaurant Tim Hortons pendant son adolescence. Selon lui, l'exécution en cuisine est tout aussi importante que la qualité des aliments, et c'est pourquoi il travaillera également à optimiser les procédures en cuisine.

« Au final, que ce soit dans un restaurant Tim Hortons ou dans un grand restaurant chic, le secret est dans l'exécution et la répétition. C'est vraiment un art de répéter une procédure du mieux qu'on peut chaque fois », souligne M. Voakes.

« Une belle présentation et un goût savoureux dépendent en grande partie d'une exécution réussie. »

