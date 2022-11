MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale et fait partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer un accès juste et équitable à la justice aux personnes noires et aux membres de communautés racisées à l'échelle du pays, ainsi qu'à lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination systémiques à chacune des étapes du système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que le gouvernement du Canada fournit une aide financière à un projet de DESTA Black Youth Network, qui offre un accès à un centre de ressources, de partenariats et de renseignements et ressources juridiques afin d'habiliter les communautés noires locales à Montréal au moyen de programmes enracinés dans la justice sociale et économique.

Au moyen de son projet A Social Justice Approach to Reintegration (une approche de justice sociale en matière de réinsertion sociale), DESTA élargira son programme de réinsertion sociale existant afin de renforcer la réinsertion sociale des Noirs au cours de leur transition entre le placement sous garde et la collectivité. Un volet juridique sera ajouté au programme afin de répondre aux besoins juridiques complexes de ses participants en ce qui a trait à la réinsertion dans la collectivité. Le projet permettra également d'élaborer une campagne « Renseignez-vous sur vos droits » afin de favoriser les connaissances juridiques et d'habiliter les membres de la communauté au moyen des ressources dont ses membres ont besoin pour s'orienter dans le système de justice pénale. Cette campagne aidera les participants incarcérés ou en cours de réinsertion sociale, ou les familles touchées directement par ces situations.

Le ministère de la Justice Canada verse une somme de 278 560 $ sur deux ans (2022-2023 et 2023-2024) dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation.

« Nous sommes déterminés à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques à l'égard des personnes noires, ce qui constitue toujours une réalité douloureuse pour les communautés noires à travers le pays. L'élaboration de la Stratégie en matière de justice pour les Canadiens noirs, en consultation et en collaboration avec les communautés noires, les provinces et les territoires est au cœur de cette lutte, et ce, afin de faire face à cette vérité et de réagir à la surreprésentation dans le système de justice pénale. En accordant du soutien à DESTA Black Youth Network, nous contribuons à l'apport de changements systémiques et à l'amélioration de l'accès à la justice et de l'équité au sein de notre système de justice. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



« Notre gouvernement demeurera toujours engagé envers la justice sociale et économique, tout en étant un allié des changements visant à assurer le soutien des communautés noires, au sein de leurs collectivités. C'est pourquoi ce financement fourni à l'organisme DESTA Black Youth Network aura une incidence positive pour les membres de la communauté noire ayant déjà été incarcérés, et leur fournira les ressources dont ils ont besoin pour leur réinsertion sociale. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Au nom de DESTA, nous remercions le gouvernement du Canada d'aider notre organisme à effectuer ce travail extrêmement important. Les statistiques sont éloquentes … Il y a 70 % de plus de Canadiens noirs dans les établissements fédéraux qu'il y a 15 ans, et les Canadiens noirs ne représentent que 3 % de la population, mais 10 % de la population carcérale. Avec ces fonds, nous allons améliorer et élargir nos services de soutien pour la réinsertion sociale des personnes qui sont mises en liberté, tout en sensibilisant le public aux obstacles juridiques que doivent surmonter les membres de la communauté noire et en militant pour un système plus juste. »

Kassandra Kernisan

Directrice générale, DESTA Black Community Network



Faits en bref

Dans sa lettre de mandat de décembre 2021, le ministre de la Justice et procureur général du Canada , l'honorable David Lametti , a été chargé de s'acquitter de l'engagement d'élaborer une stratégie en matière de justice pour les Canadiens noirs, avec l'appui du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et en consultation et en collaboration avec les provinces, les territoires et les communautés noires. La stratégie contribuera à lutter contre le racisme systémique à l'égard des personnes noires, la discrimination et la surreprésentation des membres des communautés noires dans le système de justice pénale.





et procureur général du , l'honorable , a été chargé de s'acquitter de l'engagement d'élaborer une stratégie en matière de justice pour les Canadiens noirs, avec l'appui du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et en consultation et en collaboration avec les provinces, les territoires et les communautés noires. La stratégie contribuera à lutter contre le racisme systémique à l'égard des personnes noires, la discrimination et la surreprésentation des membres des communautés noires dans le système de justice pénale. En 2020-2021, les adultes noirs (de 18 ans et plus), représentant environ 4 % de la population adulte au Canada , étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions dans les services correctionnels provinciaux (détention et service communautaire), et ce, pour toutes les administrations ayant fourni des données, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' Ontario , l' Alberta et la Colombie-Britannique.





, étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions dans les services correctionnels provinciaux (détention et service communautaire), et ce, pour toutes les administrations ayant fourni des données, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' , l' et la Colombie-Britannique. En 2020-2021, les jeunes noirs (de 12 à 17 ans), représentant 6 % de la population des jeunes au Canada , étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions dans les services correctionnels provinciaux (détention et service communautaire), et ce, pour toutes les administrations ayant fourni des données, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' Alberta et la Colombie-Britannique.





, étaient systématiquement surreprésentés dans les admissions dans les services correctionnels provinciaux (détention et service communautaire), et ce, pour toutes les administrations ayant fourni des données, à savoir la Nouvelle-Écosse, l' et la Colombie-Britannique. Le budget de 2021 prévoyait un financement de 21,5 millions de dollars sur cinq ans pour la communication de renseignements et de ressources juridiques adaptés sur le plan culturel, ainsi que pour le lancement d'un projet pilote sur la prestation de services de conseils juridiques destinés aux communautés racisées à l'échelle du Canada . Cette initiative soutiendra les organismes qui fournissent gratuitement de l'information et de la formation juridiques au public ainsi que les organismes qui offrent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées.





. Cette initiative soutiendra les organismes qui fournissent gratuitement de l'information et de la formation juridiques au public ainsi que les organismes qui offrent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées. Le budget de 2022 prévoit l'attribution de 85 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, au ministère du Patrimoine canadien afin d'appuyer les travaux en cours pour le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national de lutte contre la haine. Ce financement appuiera des projets communautaires qui permettent aux communautés noires et racisées, de même qu'aux minorités religieuses, d'avoir accès à des ressources favorisant leur pleine participation à l'économie canadienne, tout en sensibilisant la population aux questions liées au racisme et à la haine au Canada .

