Le gouvernement du Canada augmentera son appui au secteur audiovisuel par l'entremise de Téléfilm Canada

OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les productions télévisuelles et les longs métrages canadiens parce qu'ils racontent notre histoire et reflètent nos vies.

Nous modernisons notre soutien au secteur audiovisuel pour qu'il soit plus pertinent pour les Canadiennes et Canadiens, notamment par des mesures telles que la Loi sur la diffusion continue en ligne qui aide le secteur à s'adapter à l'évolution de l'écosystème de la création.

Afin d'aider le secteur audiovisuel à relever les défis auxquels il est confronté, le Budget de 2021 a affecté 105 millions de dollars sur 3 ans à Téléfilm Canada. Cet investissement vise à ouvrir des portes à un grand éventail de gens des domaines de la création et de la production, à soutenir des pratiques durables et à répondre aux besoins d'un secteur audiovisuel en pleine évolution.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 100 millions de dollars sur 2 ans (2024-2025 et 2025-2026) à Téléfilm Canada, afin que l'organisme puisse poursuivre ses efforts en vue de moderniser ses programmes; d'ouvrir des portes à un grand éventail de gens des domaines de la création et de la production; et de soutenir des pratiques durables.

Cet investissement permettra également à Téléfilm de conserver les programmes visant à rehausser le soutien aux créatrices et créateurs issus de communautés en quête d'équité et les mesures favorisant la viabilité environnementale qui ont été mises en œuvre par l'entremise d'affectations temporaires dans le Budget de 2021. Cet investissement est essentiel au maintien de la viabilité du secteur, de la compétitivité et de la croissance de l'économie créative.

La création de contenu visuel qui reflète le Canada et sa diversité, comme c'est le cas des longs métrages L'ombre des corbeaux, 33 tours, BlackBerry et Simple comme Sylvain, est indispensable à l'épanouissement de nos artistes. Téléfilm Canada a joué un rôle essentiel dans la production et le succès de toutes ces histoires qui présentent le Canada à son meilleur.

Le secteur audiovisuel canadien représente une importante source d'activité économique et d'emplois pour les Canadiennes et Canadiens partout au pays. Alors qu'il continue de moderniser son appui au secteur audiovisuel, le gouvernement du Canada reste déterminé à assurer le succès de la production de contenu audiovisuel canadien.

Citations

« En voyant leurs histoires à l'écran, les Canadiennes et Canadiens ressentent l'effet des éléments culturels uniques, puissants et communs qui les unissent. Nous nous sommes engagés auprès de la population à augmenter le financement de Téléfilm Canada pour mieux soutenir le secteur créatif canadien. Aujourd'hui, nous tenons parole. Cet investissement est essentiel au maintien de l'influence positive de Téléfilm; il lui permettra de se moderniser et de continuer à appuyer notre industrie cinématographique. Notre pays a besoin d'un secteur audiovisuel fort et dynamique pour que les Canadiennes et Canadiens puissent continuer à avoir accès à un contenu audiovisuel de grande qualité qui leur ressemble, un contenu produit ici, par des gens d'ici. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Nous accueillons cette nouvelle avec enthousiasme alors que Téléfilm Canada poursuit sa mission de soutenir une industrie qui contribue avec passion à la vitalité du cinéma canadien et autochtone. Nous remercions le gouvernement du Canada et le ministère du Patrimoine canadien pour leur collaboration ainsi que leur apport opportun et essentiel à notre secteur, surtout au moment où l'industrie prend son élan et mobilise ses efforts afin d'être viable et compétitive. »

- Julie Roy, directrice générale et cheffe de la direction, Téléfilm Canada

Faits en bref

L'investissement de 105 millions de dollars sur 3 ans annoncé dans le Budget de 2021 était réparti comme suit : 20 millions de dollars en 2021-2022, 35 millions de dollars en 2022-2023 et 50 millions de dollars en 2023-2024.

Cet investissement contribuera également à maintenir les 183 716 équivalents temps plein directs du secteur et sa contribution annuelle de 20,3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada.

Liens connexes

Téléfilm Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]