Appui à l'exportation - Québec Contribue Au Rayonnement International De Waste Robotics

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, confirme l'attribution de 33 348 $ à Waste Robotics afin de soutenir un projet d'exportation estimé à 152 338 $.

L'entreprise de Trois-Rivières, spécialisée dans la fabrication de systèmes robotisés intelligents pour le tri des matières résiduelles, dispose de deux vitrines technologiques qu'elle souhaite promouvoir pleinement auprès d'organisations intéressées par ses produits. Elle vise ainsi à identifier de nouveaux clients au sein de marchés ciblés en Amérique du Nord et en Europe, et à accroître son volume de ventes.

La contribution financière non remboursable est issue du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (anciennement le Programme Exportation), administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Citations :

« Nous sommes fiers de soutenir des projets d'exportation comme celui de Waste Robotics. En faisant connaître davantage ses produits, l'entreprise pourra distribuer à plus grande échelle et ainsi conquérir d'autres marchés nord-américain et européen. En haussant les exportations, c'est tout le Québec qui y gagne. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Waste Robotics poursuivra sur sa lancée en exploitant au maximum ses vitrines technologiques, une façon stratégique d'augmenter sa visibilité et celle de ses produits à l'étranger. C'est le savoir-faire trifluvien qui rayonnera en Amérique du Nord et en Europe grâce au travail de toute l'équipe. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Par ses solutions novatrices, Waste Robotics aide les organisations à faire face aux enjeux liés à la rareté de la main-d'œuvre et au tri efficace des matières résiduelles. L'entreprise leur donne ainsi les moyens de demeurer compétitives et de répondre aux besoins grandissants dans ce domaine d'avenir. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Grâce au gouvernement du Québec, nous avons été en mesure de mener à terme un projet qui aura des bienfaits directs sur l'environnement. Cela permettra une amélioration accrue de la qualité du recyclage, en plus de générer de grandes économies pour les centres de tri. »

Éric Camirand, président-directeur général de Waste Robotics

Faits saillants :

Fondée en 2016, Waste Robotics intègre des processus avancés de traitement des déchets qui contribuent à la performance et à la rentabilité des installations de recyclage des matières résiduelles.

Le Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation est temporairement suspendu afin d'assurer la disponibilité des fonds pour les aides octroyées et en cours d'analyse par Investissement Québec.

