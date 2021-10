Approvisionnement en sang - Les donneurs répondent généreusement à l'appel

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'appel d'Héma-Québec pour augmenter les dons de sang a été entendu. L'achalandage des collectes de sang permet d'atteindre les objectifs quotidiens de dons depuis la dernière semaine et la tendance se maintient dans la prise de rendez-vous. L'approvisionnement en sang du groupe O + vers les centres hospitaliers est de retour à la normale.

Face à la mobilisation des donneurs, la sélection des heures de rendez-vous pourrait être plus limitée pour les prochains jours; il est toutefois primordial d'avoir un nombre suffisant de personnes qui donnent du sang à chaque jour. La prise d'un rendez-vous est aussi importante afin d'assurer une bonne planification pour l'accueil des donneurs, tout particulièrement en contexte pandémique. Héma-Québec réitère son invitation à toute personne, et particulièrement celles du groupe O +, à planifier un don dès maintenant, en prenant rendez-vous directement sur le site Web à l'adresse hema-quebec.qc.ca, ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG).

Rappelons que l'approvisionnement des centres hospitaliers était et demeure toujours normal pour les autres groupes sanguins. Héma-Québec est ainsi en mesure de répondre à l'ensemble des besoins en produits sanguins.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 500 employés, plus de 250 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement plus de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

