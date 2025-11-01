WINNIPEG, MB, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Le 1 novembre 2025, à 11h40, le détenu Clifford Lamirande a été appréhendé par le service de police de Winnipeg.

Clifford Lamirande était en liberté illégale du pavillon de ressourcement O-chi-chak-ko-sipi, un établissement à sécurité minimale relevant de l'article 81, depuis le 30 octobre 2025.

Le Service correctionnel du Canada et la pavillon de ressourcement O-chi-chak-ko-sipi mènent une enquête conjointe sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral.

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, (306) 222-2258