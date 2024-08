Application de la loi sur les saveurs dans le vapotage - Lancement de la tournée « Les saveurs à Dubé, j'me ferme les yeux »

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - Devant le laxisme et l'inaction inquiétante du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), M. Christian Dubé, face à l'application de la loi sur l'interdiction des saveurs dans le vapotage, le Regroupement des tabagies du Québec (RTQ) lance la tournée « Les saveurs à Dubé, j'me ferme les yeux ». Au cours du prochain mois, le RTQ parcourra le Québec en mettant de l'avant différentes boutiques de vapotage qui vendent toujours des saveurs et pour lesquelles le MSSS et son ministre, même s'ils envoient des inspecteurs, se ferment les yeux. Cette tournée sera appuyée par une offensive publicitaire sur les médias sociaux et dans les autres médias.