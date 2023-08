Air Canada est la première société aérienne au Canada et la deuxième à l'échelle mondiale à offrir du contenu original d'Apple TV+ à bord

Ce partenariat avec une marque de classe mondiale constitue le tout dernier investissement de la société aérienne dans son expérience client primée

Le système de divertissements à bord d'Air Canada offre plus de 2 500 heures de films, de séries télé, de balados, de musique, de même que de nouvelles et de sports diffusés à la télévision en direct, près du double par rapport à l'an dernier

MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la bonification de son système primé de divertissements à bord avec l'ajout de contenu original exclusif d'Apple TV+ à compter du 1er août 2023. Ce partenariat constitue le tout dernier investissement d'Air Canada dans son expérience client. Son système de divertissements à bord destiné à sa clientèle mondiale se dote ainsi d'un choix de contenu original acclamé par la critique, dont les séries Ted Lasso, Sœurs complices (Bad Sisters), Dissociation (Severance), Fondation (Foundation) et bien d'autres.

Apple TV+ prend son envol avec Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« À Air Canada, nous savons que les divertissements à bord représentent un aspect important du voyage pour nos clients, surtout pour les vols long-courriers, a indiqué John Moody, directeur général - Conception des produits du transporteur. Nous évaluons constamment les occasions de bonifier notre volet de divertissements à bord en y ajoutant du contenu actuel et exclusif qui fera la joie de nos clients. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à bord et de les voir suivre leur série favorite d'Apple TV+, ou découvrir les derniers coups de cœur du public pendant leur vol. Grâce à ce nouveau partenariat avec Apple, nous sommes en voie d'augmenter le contenu de notre système de divertissements à bord de plus de 95 pour cent par rapport à l'an dernier. Nous avons hâte de proposer encore davantage d'options de divertissement d'ici la fin de l'année 2023. »

Plus tôt cette année, Air Canada a reçu pour la cinquième année de suite le prix du Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord décerné par Global Traveler, ainsi que le prix du choix du public voyageur de l'Airline Passenger Experience Association (APEX) dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord. Avec plus de 420 films, plus de 1 000 émissions de télévision, plus de 130 albums de musique, des balados et bien plus encore, les clients peuvent profiter de la meilleure programmation qui soit, de l'embarquement à l'atterrissage. Tous les voyageurs qui prennent place à bord des appareils d'Air Canada équipés du système de divertissements à bord peuvent profiter gratuitement de l'ensemble du contenu offert par ce dernier.

Le partenariat d'Air Canada avec Apple fait suite à la récente collaboration de la société aérienne avec Mattel, ce qui se traduit par encore plus de plaisir en famille à bord, avec l'ajout des courtes vidéos les plus populaires auprès des enfants.

En mai, Air Canada et Bell ont commencé à offrir gratuitement des services de messagerie électronique aux membres Aéroplan de partout dans le monde qui voyagent à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi du parc aérien de la Société, y compris sur les vols d'Air Canada Rouge et d'Air Canada Express. Les clients peuvent envoyer et recevoir des messages texte par Wi-Fi à l'aide d'applications de messagerie populaires comme iMessage d'Apple, WhatsApp et Messenger de Meta, Viber de Rakuten et Messages par Google.

En novembre dernier, Air Canada est devenue le seul transporteur au pays à offrir le service canadien de télévision en direct, avec des chaînes en français et en anglais, offrant ainsi aux clients la possibilité d'encourager leurs équipes sportives préférées dans des événements sportifs mondiaux diffusés en temps réel ou les nouvelles en direct pendant un vol.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

