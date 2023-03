MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Hydro-Québec retient sept soumissions pour un total de 1 303,36 mégawatts (MW) de puissance installée dans le cadre de deux appels d'offres lancés le 13 décembre 2021. Rappelons que l'un de ces appels d'offres visait un bloc de 480 MW de sources renouvelables et l'autre, un bloc de 300 MW de source éolienne. Les projets retenus aideront à répondre à la demande croissante en électricité au Québec.



Les livraisons devront commencer au plus tard le 1er décembre 2026.



Les soumissions retenues sont réparties comme suit :

Localisation des installations de production (Groupe CNW/Hydro-Québec)

cinq soumissions dans le cadre de l'appel d'offres visant l'acquisition de 480 MW de puissance provenant de sources renouvelables, totalisant 495,2 MW, soit près de 1 000 MW de puissance installée en tout ;

deux soumissions dans le cadre de l'appel d'offres visant l'acquisition de 300 MW d'électricité de source éolienne, totalisant 302,32 MW en puissance installée.

Le coût moyen de fourniture prévu dans les soumissions retenues est de 6,1¢/kWh (dollars de 2022). Ce coût n'inclut pas le transport et l'équilibrage.

Hydro-Québec conclura les contrats avec les promoteurs au cours des prochaines semaines. Ces contrats seront par la suite soumis à la Régie de l'énergie pour approbation. Les promoteurs retenus auront la responsabilité d'obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis pour la construction des installations avant d'entreprendre les travaux de construction.

Depuis le lancement des appels d'offres, Hydro-Québec a travaillé avec la société Raymond Chabot Grant Thornton & Cie aux fins de l'application de la procédure d'appel d'offres et d'attribution des contrats d'achat d'électricité ainsi que pour l'évaluation des soumissions.

Liste des soumissions retenues :

Les renseignements au sujet des appels d'offres d'Hydro-Québec dans ses activités de distribution sont accessibles au https://www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/.



Citations

« On veut quadrupler notre capacité éolienne sur un horizon d'environ 15 ans pour assurer notre approvisionnement en énergie. Les projets sélectionnés seront réalisés en collaboration avec les collectivités locales et communautés autochtones. Ces nouvelles capacités nous permettront de poursuivre nos efforts pour décarboner notre économie tout en développant nos filières stratégiques », indique Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La transition énergétique conduira à une augmentation soutenue de la demande en électricité. En effet, comme nous l'indiquions dans notre dernier plan d'approvisionnement, nous anticipons une croissance de la demande québécoise de 25 térawattheures (TWh) ou 14 % d'ici 2032. Les projets retenus dans le cadre de ces appels d'offres aideront à répondre à cette demande », ajoute Dave Rhéaume, vice-président - Planification intégrée des besoins énergétiques et risques d'Hydro-Québec.

