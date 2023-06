Appel important à la population à célébrer autrement pour protéger les communautés et notre patrimoine forestier

Une Fête nationale du Québec sans feu de joie

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) invite toute la population du Québec à fêter autrement notre Fête nationale cette année pour protéger les communautés et notre patrimoine forestier, en évitant de faire des feux de camp et d'utiliser des feux d'artifices. Les feux de forêt font toujours rage au Québec et si on se fie aux prévisions météorologiques des prochains jours, toutes les conditions seront réunies pour alimenter les feux existant et en générer de nouveaux.

«L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lance donc un appel à toute la population de la province à faire preuve de prudence pour sauver nos forêts. Pas besoin d'un feu pour avoir le plaisir de chanter en famille et entre amis pour souligner notre fête nationale », évoque François Laliberté, ing.f., Ph. D., président de l'OIFQ. « Les feux de forêts ont brulé près d'un milion d'hectares de forêt à ce jour et je suis très inquiet, car ce qui est devant nous n'est guère rassurant », ajoute t-il.

L'OIFQ demande à la population d'être solidaires de nos professionnels sur le terrain et de nos communautés affectées. Plus de 1 500 combatants sont sur la ligne de feux actuellement et des centaines d'ingénieures forestières et ingénieurs forestiers sont également à pieds d'œuvre non seulement pour combattre les feux, mais également pour planifier et organiser les opérations de récupération du bois qui doivent se mettre en branle le plus rapidement possible. « L'éclosion de nouveaux feux affecterait la capacité globale d'intervention des équipes de lutte qui sont déjà débordées. Dans les circonstances actuelles, mêmes les petits feux représentent un risque élevé pour la population et la forêt », affirme M. Laliberté.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1923 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

Facebook: OIFQc, Twitter: @OIFQc, LinkedIn: Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

SOURCE Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec

Renseignements: Marie-Claude Dussault, MBA, Directrice des communications et de la formation continue, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Tél.: (418) 650-2411, poste 102, Cell.: (418) 929-9138, [email protected]