VICTORIAVILLE, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Victoriaville lance un appel de propositions pour un éventuel projet résidentiel. Avec l'objectif de création de logements en tête des priorités pour répondre aux besoins de la population, deux sites ont été identifiés pour la construction résidentielle. Le bâtiment abritant le 17 et le 19 des Forges et le stationnement Alexandre-Boucher, adjacent à l'hôtel de ville, ont été désignés comme des sites à fort potentiel de densification, notamment, en raison de leur proximité du centre-ville et des nombreux services avoisinants. Un appel de propositions sera lancé le 25 mars 2024.

Appel de propositions pour un projet résidentiel au centre-ville (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Compte tenu du très mauvais état du 17 et du 19 des Forges, une expertise recommande sa démolition pour des raisons de sécurité. Face à ce constat, la Ville de Victoriaville entend redévelopper le terrain en logements pour la population. Lors de l'étude du projet, il a été convenu qu'une partie du stationnement Alexandre-Boucher fera également partie de l'appel à projets pour de la construction résidentielle.

La Ville propose la création de bâtiments multifamiliaux qui pourraient offrir plusieurs logements. Selon les propositions reçues, le projet pourrait mener à la création de plusieurs dizaines de nouvelles unités d'habitation en plein cœur du centre-ville. Ces initiatives viendraient répondre à des enjeux identifiés dans le plan stratégique 2022-2027 de la Ville, notamment la pénurie de logements et la nécessité de densification.

« La pénurie de logements représente un enjeu prioritaire pour la Ville. C'est pourquoi nous faisons preuve d'initiatives innovantes pour trouver des solutions concrètes et rapides pour les citoyens à la recherche d'un logement. En mettant des terrains appartenant à la Ville à la disposition des promoteurs, nous démontrons notre volonté d'innover pour faire face aux enjeux actuels et répondre aux besoins de la population. Pour ce faire, nous avons choisi d'adopter une approche proactive axée sur la densification, la rénovation et la revitalisation des quartiers existants », souligne le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Cet appel de proposition s'inscrit dans la lignée des nombreuses initiatives mises en place pour répondre à l'enjeu de pénurie de logements. C'est le cas, entre autres, de la modification réglementaire pour accélérer l'émission de permis, la mise sur pied de l'organisme Innov Habitat Victo pour la création de logements abordables, l'élaboration d'un guide de design urbain pour favoriser la densification, l'embauche d'un conseiller en habitation et l'ajout d'un crédit de taxes pour la création de nouveaux logements.

La Ville recevra les propositions jusqu'au 25 mai 2024 et un comité évaluera la qualité des projets en fonction de la grille de pointage comprise dans l'appel de propositions. Les projets seront évalués selon différents critères, notamment l'architecture, le développement durable, le type de logement et le prix offert pour le terrain.

Les documents de l'appel de propositions seront disponibles à compter du 25 mars. Les personnes intéressées doivent communiquer avec Karl-Philippe Jutras, conseiller en habitation au [email protected].

Renseignements: Charles Verville - Coordonnateur - Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]