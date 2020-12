Appel de propositions - Création des chansons pour Passe-Partout

« Passe-Partout est l'une des émissions jeunesse les plus marquantes au Québec. Non seulement elle a accompagné toute une génération dans les années 1980, mais elle conserve une place précieuse dans le cœur des enfants d'aujourd'hui grâce à sa nouvelle version. Quarante ans plus tard, elle continue à faire naître des souvenirs indélébiles, et la musique y est pour beaucoup. Télé-Québec est heureuse de collaborer avec le Conseil pour faire appel aux artistes québécois(es) afin que soient créées de nouvelles pièces qui - on peut le croire - s'inscriront dans notre mémoire collective. » - Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec .

« C'est avec une joie immense que le Conseil se joint à Télé-Québec pour lancer cet appel de propositions. Le Québec compte un nombre incalculable d'artistes en chanson de grand talent et qui nous remplissent de fierté. Je suis convaincue que ce nouveau chapitre musical, que nous offriront les artistes sélectionné(e)s, alimentera l'univers de cette émission et nourrira l'imaginaire enfantin de nombreux(-euses) Québécois(es). » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

L'appel de propositions

Cet appel de propositions s'adresse aux artistes professionnel(les) et a pour objectif la création de 15 nouvelles chansons qui feront partie de la 4e saison de la série Passe-Partout, dont la diffusion est prévue entre septembre 2021 et le printemps 2022.

Les quinze propositions musicales sélectionnées feront partie d'un album produit par Télé-Québec. Chaque chanson aura deux versions: la première sera interprétée par le ou les personnages de l'émission (humains et marionnettes), et la seconde pourra être interprétée par l'auteur(-trice) et/ou le(la) compositeur(-trice).

Le propositions seront évaluées au mérite par un jury de pairs et une bourse de création sera accordée à chaque artiste sélectionné(e). Les détails relatifs à cet appel de propositions ainsi que les conditions d'admissibilité sont disponibles ici. Le Conseil invite les artistes intéressé(e)s à soumettre leur candidature avant le 20 janvier 2021.

Pour toute question relative à cet appel de propositions, les candidat(e)s peuvent contacter Maryse Boulianne, chargée de programme au Conseil des arts et des lettres du Québec par courriel ou par la ligne sans frais du Conseil, 1-800 608-3350.

La musique de Passe-Partout

Depuis le retour de Passe-Partout, le public est transporté dans l'univers musical des compositions de Pierre F. Brault, revues et actualisées avec doigté et respect. Ces petites explosions de tendresse ont été soigneusement adaptées avec la palette sonore vive et contemporaine produite par John von Aichinger, accompagné de ses complices habituels de chez Dazmo, Sari Dajani et Rudy Toussaint. Le tout enrichi de soixante-cinq nouvelles pièces musicales, dont quatre nouvelles chansons qui peuvent être appréciées dans les trois premières saisons de Passe-Partout. Ils continueront d'assurer la production musicale de la nouvelle saison qui accueillera les créations inédites.

La jeunesse à Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Télé-Québec fait de la jeunesse sa priorité en lui consacrant plus de 42 % de sa grille horaire, avec des programmes de qualité développés ici et à l'international. Et le jeune public le lui rend bien, puisque Télé-Québec est le choix numéro un des enfants! Avec une programmation novatrice et toujours plus d'émissions consacrées exclusivement aux parents, Télé-Québec affiche plus que jamais son parti pris pour la famille. Le groupe Les familles télé-québécoises sur Facebook présente une foule de renseignements pertinents, et l'appli Coucou offre de nombreux jeux, émissions et compléments pour les tout-petits. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram. telequebec.tv

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.



Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

