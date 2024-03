Appel de projets en achat local - Plus de 9,2 M$ pour promouvoir les produits québécois, dont 1,36 M$ à Laval

LAVAL, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - À la suite d'un appel de projets lancé à l'automne 2023 pour promouvoir l'achat local partout au Québec, le gouvernement a sélectionné 26 initiatives, auxquelles il accorde des aides totalisant plus de 9,2 millions de dollars. Quatre d'entre elles seront réalisées dans la région de Laval.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCILaval).

L'appel d'offres était divisé en deux volets :

A) La promotion des produits ayant obtenu l'une des marques de certification de l'organisme Les Produits du Québec (LPDQ).

B) La résilience des chaînes d'approvisionnement manufacturières du Québec.

Dans le cadre du volet A, la CCILaval reçoit 647 000 $ pour appuyer une campagne de promotion, en collaboration avec LPDQ, au sein de la population. Une initiative de recrutement sera aussi menée auprès des fabricants lavallois pour les inciter à obtenir l'une des marques de certification LPDQ. Enfin, le projet favorisera le maillage entre les fabricants ayant obtenu une certification et des marchands de la ville.

De son côté, le Conseil québécois de la franchise se voit attribuer 231 657 $ afin de promouvoir les produits vérifiés par LPDQ et de créer un portail pour les clients et les fournisseurs.

Le volet B concerne PROX-Industriel, qui bénéficie d'un appui de 371 952 $ pour réaliser la phase 3 d'une étude de marché portant sur les intrants, les extrants et les besoins en approvisionnement des industriels de la région. L'organisme prévoit aussi établir des maillages entre les industries de Laval et les PME.

Enfin, le gouvernement a consenti 110 000 $ au Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal pour organiser une plateforme d'achat de produits locaux alimentaires auprès des établissements de santé de Montréal et de Laval.

Citations :

« L'engouement entourant l'achat local continue de grandir, et c'est d'autant plus pertinent pour les entreprises de se munir d'une certification crédible et fiable comme celle délivrée par LPDQ. Bravo aux organisations qui mettent en valeur les produits de chez nous! Je suis vraiment fier que la communauté d'affaires de Laval embarque d'aussi belle façon dans ce mouvement. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cette initiative nous donne l'occasion de créer une synergie unique entre les fabricants, les commerçants et les consommateurs de Laval, qui est au cœur de notre engagement pour une économie plus forte et connectée. Ce projet reflète notre désir de promouvoir les produits conçus et fabriqués au Québec et de soutenir l'économie de notre communauté. Avec sa dynamique commerciale unique et sa position stratégique, Laval représente le terrain idéal pour cette ambition. »

Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval

« L'approvisionnement de proximité est au cœur de la mission de PROX-Industriel depuis sa création. L'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie vient renforcer nos actions, qui sont centrées sur le développement de maillages d'affaires entre les industriels. Cette contribution permettra aussi de soutenir ces derniers dans leur recherche de fournisseurs de proximité tout en les aidant à se faire connaître auprès de leur communauté. »

Marie-Christine Piedboeuf, présidente du Conseil d'administration de PROX-Industriel

« La franchise est au cœur de nos régions et de ses habitants, avec plus de 27 700 points de vente et de service dans la province. Ce sont des entreprises qui font partie de notre paysage local, et c'est avec enthousiasme que le Conseil québécois de la franchise, appuyé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, va permettre aux franchiseurs et aux franchisés de favoriser la recherche et l'utilisation des produits ayant obtenu une certification LPDQ. »

Xavier Chambon, président du Conseil québécois de la franchise

« Nous sommes très heureux que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie nous ait fait confiance pour porter un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Ce projet consiste à mettre en place une plateforme qui mutualisera la livraison de produits québécois pour assurer l'approvisionnement en produits locaux aux établissements de santé. D'une part, il s'inscrit dans la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois et, d'autre part, il favorise le développement durable par la réduction du suremballage et des émissions de gaz à effet de serre. »

Katell Burot, présidente du Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que LPDQ accompagneront les entreprises lavalloises dans leurs démarches de mise en valeur des produits québécois. Nous saluons la volonté de la CCILaval et du Conseil québécois de la franchise de promouvoir les produits non alimentaires d'ici par l'entremise des fabricants, des commerçants et des clients qui s'engagent à faire rayonner le talent de chez nous. »

Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec

Faits saillants :

Trois marques de certification sont délivrées par LPDQ : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

Jusqu'à présent, 157 manufacturiers ont obtenu l'une de ces trois marques, pour un total de près de 60 000 produits certifiés.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]