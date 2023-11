DATE LIMITE : 15 JANVIER 2024

Les prix annuels honorent l'excellence en journalisme au service du bien commun

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation accepte maintenant les candidatures pour les Prix canadiens Hillman 2024 qui récompensent l'excellence en matière de journalisme d'enquête.

Les Prix Hillman récompensent les reportages imprimés, numériques et radiotélévisés qui exposent des injustices sociales et économiques et qui ont une incidence réelle sur les politiques publiques.

Pour la première fois, la Fondation décernera trois prix Hillman annuels au lieu d'un. Les juges examineront les candidatures dans les catégories suivantes : presse écrite et numérique, diffusion (télévision, radio, balados) et actualités locales et communautaires.

Les lauréats canadiens du Prix Hillman recevront la somme de 2 500 $ et un certificat lors de la célébration du décernement des prix qui aura lieu à Toronto le 4 avril; de plus, ils auront la chance de participer à un voyage à New York lors de la cérémonie de la remise du Prix américain Hillman le 7 mai prochain.

Parmi les précédents lauréats canadiens du Prix Hillman figurent le Toronto Star, le Hamilton Spectator, The Walrus, le Globe and Mail, le podcast Crackdown, le Fifth Estate de CBC, le Calgary Herald, l'Edmonton Journal, CBC/Radio-Canada et TVO.

« Dans un contexte où le monde semble devenir de plus en plus divisé et dangereux, il est essentiel de ne pas oublier l'importance de la vérité et le rôle important des journalistes d'enquête qui cherche à découvrir cette dernière. », a déclaré Alex Dagg, membre canadien du conseil d'administration. « Leur travail visant à demander des comptes à des personnes influentes mérite d'être reconnu et soutenu, maintenant plus que jamais, et la Sidney Hillman Foundation est fière de le faire. »

Depuis 1950, aux États-Unis, et depuis 2011 au Canada, la Sidney Hillman Foundation honore les journalistes, les écrivains et les personnalités publiques qui œuvrent en faveur de la justice sociale et des politiques publiques pour le bien commun. Sidney Hillman a été le président fondateur de l'Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of America, un syndicat prédécesseur de Workers United, SEIU. Architecte du New Deal, Sidney Hillman s'est battu pour créer un mouvement syndical dynamique qui s'est ramifié et qui a influencé tous les aspects de la vie des travailleurs.

Admissibilité :

Ceux et celles qui ont posé leur candidature doivent avoir publié ou diffusé un reportage en 2023 et leur travail doit être largement accessible à un auditoire canadien. Les documents proposés ainsi qu'une lettre de présentation expliquant en quoi la candidature satisfait aux exigences peuvent être soumis ici. À noter qu'il n'y a pas de frais d'inscription.

Calendrier :

15 janvier 2024 Date limite d'inscription 19 mars 2024 Annonce des lauréats 4 avril 2024 Cérémonie de remise du Prix Hillman du Canada à Toronto 7 mai 2024 Cérémonie de remise du Prix Hillman des États-Unis à New York

Juges :

Neil Docherty - documentariste de renommée internationale

Garvia Bailey - journaliste artistique, animatrice et productrice

Bonnie Brown - productrice de documentaires et de nouvelles, CBC Radio et Television

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le Prix Hillman, veuillez visiter hillmanfoundation.org.

SOURCE The Sidney Hillman Foundation

Renseignements: Pour toute question relative aux candidatures ou à l'événement, veuillez communiquer avec Alexandra Lescaze, [email protected] ou 917-696-2494