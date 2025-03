Trois prix Hillman 2025 décernés à des lauréats canadien pour un journalisme original et novateur

TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation a annoncé aujourd'hui les lauréats du 15e concours annuel du Prix Hillman canadien :

Prix du contenu imprimé ou numérique - Grant Robertson et Kathryn Blaze Baum du Globe and Mail pour « The Algorithm »

et du pour « The Algorithm » Prix de la diffusion - Eric Szeto , Avery Haines , Maria Teresa Scotti , Jerry Vienneau et Angelo Altomare pour le reportage « Narco Jungle:The Darién Gap » diffusé dans le cadre de l'émission W5 sur CTV

diffusion - , , , et pour le reportage « Narco Jungle:The Darién Gap » diffusé dans le cadre de l'émission Prix de l'actualité locale - Drew Anderson de The Narwhal pour « We will not lie': Inside Alberta's renewables pause »

Le Globe and Mail a fait état de trois décès évitables à la suite d'une éclosion de listériose dans une grande usine de transformation alimentaire. Il est question de défaillances au sommet du système de sécurité alimentaire du pays, d'une surveillance mal conçue, des dangers de l'autorégulation par l'industrie et de la diminution du nombre d'inspecteurs au sein de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Au cours des cinq dernières années, l'Agence a utilisé un algorithme pour déterminer ses priorités en matière d'inspection, au lieu de s'appuyer sur l'expertise et le jugement humains. Durant ces cinq mêmes années, aucune inspection n'a été effectuée dans l'établissement où l'éclosion de listériose s'est produite.

Face à l'augmentation des défis que doivent relever les migrants, l'émission W5 diffusée sur CTV a entrepris un voyage audacieux et périlleux visant à documenter et à exposer les dures réalités auxquelles font face les personnes qui fuient l'effondrement de l'économie, l'instabilité politique et les persécutions religieuses. Dans leur émission « Narco Jungle: The Darién Gap » et sa suite « Narco Jungle: Death Train », ils révèlent l'exploitation, la violence et les abus systémiques auxquels font face les personnes qui risquent tout pour avoir une chance de vivre une nouvelle vie. Plongée pendant cinq jours dans une jungle impitoyable, l'équipe a pu constater l'ampleur des souffrances humaines, qui vont des agressions violentes aux homicides. Le travail d'enquête de l'équipe a révélé les coulisses sombres de la crise migratoire, mettant en lumière la façon dont les membres du crime organisé exploitent les plus vulnérables.

Drew Anderson, journaliste des Prairies pour The Narwhal, a mené une enquête sur le moratoire de sept mois que l'Alberta a imposé sur l'approbation de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Grâce à une série de recherches persévérantes relatives à l'accès à l'information, il a découvert que le gouvernement prétendait que des agences énergétiques indépendantes étaient à l'origine de cette idée, ce qui était faux. En fait, une correspondance interne a démontré que le chef de l'agence responsable de l'exploitation du réseau électrique de la province était catégoriquement opposé au moratoire et qu'il avait prédit qu'il plongerait l'industrie dans le marasme. De hauts fonctionnaires ont juré ce qui suit au gouvernement : « Nous ne mentirons pas. »

« En découvrant la vérité et en demandant des comptes aux gens influents, ces journalistes démontrent l'importance du journalisme d'enquête, a déclaré Alex Dagg, membre canadien du conseil d'administration de la Sidney Hillman Foundation. Leur courage et leur dévouement illustrent l'essence même de l'intégrité journalistique, et nous sommes honorés de célébrer leurs contributions exceptionnelles. »

La Sidney Hillman Foundation célèbrera les lauréats le 3 avril à Toronto.

La Sidney Hillman Foundation récompense l'excellence du journalisme au service du bien commun. Depuis 1950 aux États-Unis et 2011 au Canada, la Sidney Hillman Foundation décerne des prix chaque année.

