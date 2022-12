Appel de candidatures : Prix et bourses de la Fondation pour le journalisme canadien

TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Afin de célébrer le travail exceptionnel des journalistes et des organisations de presse partout au pays et d'offrir des possibilités de croissance professionnelle aux talents journalistiques émergents, la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) accepte maintenant les candidatures pour ses prix et bourses de 2023 . La date limite pour toutes les soumissions est le 20 janvier 2023.

« Les prix de l'an dernier ont clairement démontré la vitalité, la variété et l'excellence du journalisme canadien », a déclaré Chris Waddell, président du comité des prix de la FJC. « Cette année, la FJC est particulièrement heureuse d'élargir la liste de ses prix avec le prix FJC-Edward Burtynsky pour le photojournalisme climatique et un nouvel ajout à notre programme de bourses de journalisme pour les personnes noires, la bourse de journalisme pour les personnes noires FJC-Globe and Mail. »

Les prix et bourses qui sont maintenant ouverts aux soumissions sont les suivants :

Bourse de la FJC pour les étudiants en journalisme PANDC

La bourse annuelle de 5 000 $ est financée par la société de communication Media Profile, basée à Toronto, qui soutient la FJC depuis longtemps. La bourse est offerte à un étudiant PANDC en dernière année d'un programme canadien de journalisme de premier cycle. Il est conçu pour soutenir les étudiants qui ont fait preuve d'un engagement fort envers la communauté PANDC et d'un engagement envers des normes journalistiques élevées.

Lisez les détails de la bourse .

Programme de bourses de journalisme de la FJC pour les personnes noires

Cette année, la FJC présente une cinquième bourse de journalisme pour les personnes noires, en partenariat avec le Globe and Mail.

Ce programme, par l'entremise de cinq bourses individuelles, vise à amplifier les voix des personnes noires, à améliorer la couverture des problèmes des personnes noires dans l'actualité et à former les futurs leaders noirs des médias en offrant aux journalistes noirs en début de carrière, ayant un à cinq ans d'expérience, d'être accueillis pendant six mois dans une salle de presse ou un bureau participant. Les bourses sont les suivantes :

Bourse en journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires;

Bourse en journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires;

Bourse en journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires;

Bourse en journalisme d'investigation FJC-IJB pour les personnes noires;

Bourse en journalisme FJC-Globe and Mail pour les personnes noires - NOUVEAU

Lisez les détails de la bourse .

Prix de la FJC pour les reportages sur les solutions climatiques

Ce prix est assorti d'un prix en argent de 10 000 $ et reconnaît l'excellence dans les reportages sur ce qui se fait au Canada et au-delà pour faire face à l'impact et à la menace des changements climatiques, à savoir les politiques, les pratiques et les personnes qui pourraient faire partie de la solution à cette crise mondiale. Merci au commanditaire fondateur, Intact Financial Corporation. Lisez les détails du prix .

Prix de l'innovation en matière de nouvelles numériques du projet de journalisme de la FJC-META

Ce prix reconnaît les innovations dans les médias numériques qui ont une incidence avérée sur l'avancement de la qualité du journalisme numérique. L'organisation gagnante recevra un prix de 10 000 $. Lisez les détails du prix.

Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC

Ce prix est décerné à des organisations de presse canadiennes dont le journalisme suscite des changements profonds et positifs dans la communauté qu'ils servent. Il existe deux catégories de lauréats : grandes organisations médiatiques et petites organisations médiatiques. Lisez les détails du prix .

Prix Couronnement de carrière de la FJC

Le prix reconnaît un Canadien qui, durant sa carrière, a apporté une contribution exceptionnelle au journalisme. Les candidatures sont acceptées pour toutes les catégories de journalisme. Lisez les détails du prix .

Prix Landsberg

En partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, ce prix reconnaît un journaliste dont la recherche, l'analyse et les écrits exceptionnels permettront de voir les problèmes d'égalité chez les femmes sous une optique de genre et est accompagné d'un prix de 5 000 $. Lisez les détails du prix .

NOUVEAU - Le prix FJC-Edward Burtynsky pour le photojournalisme climatique

Ce nouveau prix célèbre la photographie climatique provocatrice, percutante et inspirante du monde entier à travers une image unique qui permet aux gens de mieux comprendre les causes et les effets de la crise climatique. Merci au généreux soutien de Marci McDonald et de Clair Balfour, ainsi que de Lisa Balfour Bowen, pour le financement de ce prix. Lisez les détails du prix .

Bourses en journalisme pour Autochtones de la FJC-CBC

Deux journalistes autochtones en début de carrière auront l'occasion d'explorer des questions d'intérêt tout en passant un mois à l'unité autochtone de CBC News à Winnipeg. Une allocation de 6 000 $ sera versée par la FJC. Merci à Sobeys Inc. et à la donatrice Isabel Bassett pour leur appui généreux. Lisez les détails de la bourse .

Prix de photojournalisme Tom Hanson

Ce prix offre à un photojournaliste en début de carrière un stage rémunéré de six semaines à La Presse canadienne, ce qui lui donne l'occasion de travailler dans un environnement trépidant et d'acquérir une visibilité nationale. Merci à Sony pour son appui généreux. Lisez les détails du prix .

Décernée tous les deux ans, cette bourse permet au lauréat de profiter d'un congé sabbatique d'un an à l'Université Harvard. Le financement est fourni par le Martin Wise Goodman Trust à la Nieman Foundation for Journalism. Le prix est administré par le Martin Wise Goodman Trust à la Fondation Nieman, et le lauréat est reconnu lors de l'événement annuel de remise des prix de la FJC. Lisez les détails du prix .

Les lauréats de ces prix seront reconnus lors de la cérémonie de remise des prix de la FJC en juin 2023.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien promeut, célèbre et encourage l'excellence en journalisme. La fondation gère un prestigieux programme annuel de récompenses et de bourses, qui comprend un gala de l'industrie où les dirigeants de l'information, les journalistes et les entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Par l'entremise de J-Talks mensuels, une série de conférences destinées au public, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, le monde des affaires, les universitaires et les étudiants concernant le rôle des médias dans la société canadienne et ses défis constants à l'ère numérique. La fondation encourage également les occasions pour l'éducation, la formation et la recherche en journalisme.

