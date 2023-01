Appel de candidatures pour les prix En-Tête 2022

LONDON, ON, le 3 janv. 2023 /CNW/ - L'appel de candidatures pour l'édition 2022 des prix En-Tête sur le reportage en santé mentale débutera le 21 février 2023. Ces prix récompensent des reportages dans deux catégories distinctes: la santé mentale au travail et la santé mentale chez les jeunes. Les règlements complets sont disponibles sur le site d'En-Tête, et il sera possible de poser sa candidature en ligne à compter du 21 février 2023.

Affiche électronique pour les prix En-Tête de 2022 (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

L'appel de candidatures pour les prix Mindset, équivalent anglophone des prix En-Tête, débute de son côté dès aujourd'hui. Habituellement simultanés, les appels de candidatures des prix En-Tête et Mindset sont échelonnés dans le temps cette année, car les prix Mindset seront remis plut qu'à l'habitude, soit au mois d'avril. Les prix En-Tête seront quant à eux remis un peu plus tard que les années passées, lors d'un événement spécial qui aura lieu à Montréal, explique le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

Les candidatures pour les prix En-Tête et Mindset peuvent être présentées par des journalistes, ainsi que par des organisations médiatiques. Les premiers prix de chacune des quatre catégories (deux en français et deux en anglais) sont pourvus d'une bourse de 1000$ et d'un certificat encadré. Il n'y a pas de frais pour poser sa candidature.

Ces prix sont associés à deux guides de rédaction uniques en leur genre, écrits par des journalistes et destinés à des journalistes; En-Tête: reportage et santé mentale et Mindset: Reporting on Mental Health. Ces guides sont financés par la Commission de la santé mentale du Canada, mais le Forum en demeure l'unique responsable éditorial.

Les prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes, ainsi que leurs équivalents anglophones, sont commandités par l'Association canadienne pour la santé mentale .

Les prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail et leurs équivalents anglophones sont commandités par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, une référence pour les journalistes couvrant les enjeux de santé mentale au travail.

Les commanditaires ne prennent pas part à l'évaluation des candidatures ou des gagnants, ces derniers étant choisis par des jurys indépendants du Forum, de la Commission de la santé mentale, des commanditaires de toute organisation médiatique canadienne. Les jurés sont généralement des journalistes expérimentés, des professeurs de journalisme ou des experts en santé mentale.

La date de la remise des prix En-Tête n'est pas encore confirmée, mais cela devrait avoir lieu en juin plutôt qu'en mai comme les années précédentes. De plus amples informations seront bientôt disponibles sur le site d'En-Tête.

Les prix Mindset seront remis dans la cadre de la conférence nationale de l'Association canadienne des journalistes, qui aura lieu à Vancouver en avril prochain.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Certains aspects du travail du Forum autres que ces prix sont soutenus par Société Radio-Canada, le Globe and Mail, et CBC News.

