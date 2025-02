Les finalistes des prix En-Tête 2024 sont annoncés

LONDON, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Huit finalistes ont été choisis dans les deux catégories des prix En-Tête 2024 sur le reportage en santé mentale, offerts par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Des jurys francophones indépendants sont chargés d'évaluer les reportages présentés par ces finalistes, afin de déterminer les gagnants et les récipiendaires d'éventuelles mentions spéciales. Le gagnant de chacune des catégories recevra un prix de 1000$.

Dans chaque catégorie, les finalistes sont présentés en ordre alphabétique du nom de famille.

Finalistes annoncés pour les prix En-Tête 2024 (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme) (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

Les finalistes pour le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes :

Charles-Éric Blais-Poulin pour « Il risque d'y avoir une perte de précision dans le diagnostic » paru dans La Presse, le 20 novembre 2024. Un questionnaire à remplir, une consultation d'une heure par écran interposé et un suivi au besoin : voilà le genre de « forfait » d'évaluation du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) que proposent des plateformes québécoises de télémédecine, à un prix variant entre 300 et 1000 $. Au moins une dizaine de cliniques privées acceptent de voir des enfants et des adolescents pour établir un diagnostic par visioconférence.

Jules Couturier pour « Préserver sa santé mentale, tout un défi pour les personnes autistes », publié 1er mai 2024 par L'Itinéraire. Face à l'incompréhension et aux attentes sociétales, la santé mentale des personnes autistes est souvent mise à rude épreuve. Dans ce reportage, Valérie-Jessica Laporte, alias Bleuet atypique, raconte comment la dépression, les idées suicidaires et la précarité l'ont menée jusqu'à la rue. Elle relate également comment elle s'en est sortie.

Geneviève Garon pour « Dans le trouble, les troubles alimentaires de l'intérieur », balado diffusé par Radio-Canada OHdio le 31 janvier 2024. La journaliste propose une incursion dans la tête de personnes aux prises avec un trouble alimentaire, dont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Bien au-delà de l'esthétique, qu'est-ce qui les pousse à s'infliger autant de souffrances ? À travers sa propre histoire, Geneviève s'intéresse aux pistes menant au rétablissement.

Florence Morin-Martel pour « Des jeunes aux prises avec une psychose désormais très malades » publié le 2 décembre 2024 dans Le Devoir. Une clinique montréalaise qui soigne des adultes de 18 à 35 ans ayant fait une première psychose a vu le nombre de ses nouveaux usagers pratiquement doubler en 8 ans. Davantage de patients qui y sont admis sont désormais en situation d'itinérance, et plusieurs d'entre eux sont très malades.

Les finalistes pour le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail :

Alexandre Courtemanche pour « Gabriel, travailleur de rang », publié par Radio-Canada Empreintes, le 9 avril 2024. Gabriel Roussel est travailleur de rang. Ce travail consiste à offrir un soutien, particulièrement psychologique, aux agriculteurs. Son territoire se trouve dans le Bas-Saint-Laurent.

Emilie Lapierre pour « Parler de santé mentale, ça ne change pas le monde, sauf que... », publié dans Les Affaires, le 20 mars 2024. En octobre 2022, huit dirigeants de PME québécoises ont levé publiquement le voile sur leurs problèmes de santé mentale dans Les Affaires. Ces entrepreneurs courageux reviennent sur leur expérience, sur les réactions de leur entourage et sur les leçons qu'ils en ont tirées, plus d'un an plus tard.

Patricia Rainville pour « Suicides chez les militaires », publié les 4-5 novembre 2024 par Le Soleil, et les autres journaux des Coops de l'Information. 54 morts, une seule recommandation. La fin du tabou, dit l'armée.

Julie Vaillancourt pour « La fatigue des maraîchers » diffusé par Radio-Canada le 10 février 2024. État dépressif, abattement, capitulation, les producteurs maraîchers que nous avons suivis en 2024, ont été frappés de plein fouet par les dérèglements climatiques qui ont considérablement compliqué leur travail. Plusieurs avouent souffrir de détresse psychologique.

Ces huit finalistes ont été choisis parmi un nombre record de 34 candidatures pour ces prix annuels. Les noms des gagnants seront dévoilés en mars, et une remise de prix aura lieu le 24 avril prochain, à Montréal. Les principaux lauréats y seront interviewés sur leur travail, devant public, par le journaliste d'expérience Raymond Saint-Pierre, membre de l'Ordre du Canada pour son engagement à titre de journaliste et pour son travail exceptionnel en tant que correspondant à l'étranger. M. Saint-Pierre a joué un rôle central dans la présentation du guide En-Tête : Reportage et santé mentale, aux journalistes du Québec il y a onze ans.

Les deux prix En-Tête, ainsi que leurs équivalents anglophones Mindset, sont désormais parrainés exclusivement par la division de la Colombie-Britannique de l'Association canadienne pour la santé mentale .

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada a apporté un soutien financier à la publication des guides En-Tête et Mindset, bien que le Forum demeure seul responsable de leur contenu éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

