TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) lance un appel de candidatures en vue d'accueillir un nouveau membre au sein de son comité consultatif des investisseurs.

Le comité consultatif des investisseurs de l'OCRI est un organe consultatif dont les membres sont indépendants du personnel de l'OCRI. Les membres sont nommés pour une durée minimale de deux ans. De plus amples renseignements sont fournis dans le cadre de référence du comité consultatif des investisseurs.

Nous recherchons une personne qui réside dans la province de Québec et qui jouera un rôle important dans l'élaboration des politiques de réglementation et qui conseillera le personnel de l'OCRI sur les priorités annuelles, les plans stratégiques et d'autres projets de réglementation.

Qui devrait poser sa candidature?

Pour évaluer les candidatures des personnes qui souhaitent se joindre au comité consultatif des investisseurs, nous prendrons en considération l'expertise, les compétences et l'expérience pertinentes des candidats en ce qui concerne les investisseurs, notamment leur protection, leurs droits et l'ensemble de leurs préoccupations. Nous souhaitons compter sur des membres ayant des expériences, des points de vue, des parcours et des connaissances diversifiés et assurer une bonne représentation géographique.

Assurez-vous d'indiquer ce qui suit dans votre dossier de candidature :

connaissance des questions touchant les investisseurs acquise dans le cadre de vos fonctions antérieures ou actuelles (p. ex., études universitaires, rôle de défenseur des investisseurs ou des consommateurs, expérience en matière de politique publique, expérience comme ancien membre du secteur ou expérience avec les organismes de réglementation);

connaissance des questions touchant les investisseurs relativement à des produits ou à des modèles d'affaires en particulier;

expérience pertinente dans le domaine de la réglementation;

compétences ou expérience relatives aux questions touchant les investisseurs ou certains groupes d'investisseurs (aspects juridiques, recherche, investisseurs moins bien servis, investisseurs vulnérables, etc.);

information sur tout conflit d'intérêts existant ou potentiel, réel ou perçu, entre vos intérêts personnels et vos responsabilités futures potentielles en qualité de membre du comité consultatif des investisseurs de l'OCRI.

Nous invitons également les candidats à indiquer s'ils appartiennent à des groupes historiquement sous-représentés ou marginalisés, par exemple s'ils s'identifient comme des femmes, des personnes non binaires ou non genrées, s'ils sont issus de communautés autochtones, s'ils ont un handicap (visible ou invisible), ou s'ils sont membres de minorités visibles, de groupes racialisés ou de la communauté 2SLGBTQ+. Cette information nous est utile dans nos efforts pour favoriser la diversité des membres du comité consultatif des investisseurs de l'OCRI, mais le choix de la fournir demeure à votre entière discrétion.

Processus de sélection

Nous examinerons les candidatures et rencontrerons les candidats retenus en entrevue. Le choix définitif des membres du comité consultatif des investisseurs appartient au comité de gouvernance du conseil d'administration de l'OCRI.

Où envoyer sa candidature?

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae, en indiquant leurs compétences et expérience pertinentes, au plus tard le 26 mars 2024. Envoyez vos candidatures par courriel à l'adresse [email protected] .

Renseignements: Sean Hamilton, Directeur des affaires publiques et des services de formation des membres, Organisme canadien de réglementation des investissements, 647 308-6497, [email protected]