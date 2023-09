Appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2024 - La Ville est à la recherche de personnalités qui contribuent au développement de la métropole

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que la Ville de Montréal annonce la période de mise en candidature de l'Ordre de Montréal. Ce prix, créé en 2017, est remis le 17 mai de chaque année, jour anniversaire de la fondation de Montréal, à 17 personnalités qui façonnent la métropole de manière remarquable.

« L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction qui nous permet de reconnaître l'apport de gens qui façonnent l'identité de Montréal par leurs talents, leurs valeurs et leurs actions, tant dans les domaines du développement économique ou social, des sports ou de la culture. Si vous connaissez une personne inspirante et engagée dans sa communauté, je vous invite à soumettre dès maintenant sa candidature. Nous avons toutes et tous dans notre réseau une personne de cœur et de valeur qui contribue, au quotidien, au bien-être des gens, qui se démarque par son leadership, qui est une source d'inspiration dans son domaine ou qui, de façon générale, génère un impact positif dans la société. C'est le moment de la faire rayonner », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal souhaite encourager une plus grande diversité de candidatures. Elle invite les personnes des milieux des affaires, scientifique, sportif, associatif, artistique et œuvrant dans des organismes publics et de santé, à soumettre la candidature d'une personne remarquable d'ici le 31 octobre. Pour ce faire, les citoyennes et les citoyens doivent remplir le formulaire disponible en ligne à : ville.montreal.qc.ca/ordre .

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Les dossiers de candidatures seront examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Le conseil consultatif est formé des membres suivants : Isabelle Hudon, Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

