Appel de candidatures pour des administrateurs issus du public

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse est à la recherche de candidatures, provenant de diverses régions du Québec et de différents milieux, pour siéger à son conseil d'administration à titre de représentants du public.

Date limite : 20 mai 2024

Depuis sa fondation en 1973, le Conseil de presse du Québec agit comme mécanisme d'autorégulation de la presse québécoise et se consacre à la promotion d'une presse libre et de qualité, ainsi qu'à la défense du droit du public à l'information. La composition du Conseil est la suivante : un tiers des membres sont des journalistes, un tiers des membres sont des représentants des entreprises de presse et un tiers des membres sont des représentants du public.

En plus de siéger au conseil d'administration, le travail bénévole des membres consiste à analyser et à juger les plaintes que le Conseil reçoit à l'égard des journalistes et des médias d'information. À ce titre, tous les membres du conseil d'administration sont aussi membres du comité des plaintes.

Le comité des plaintes décide s'il y a eu manquement en vertu du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec.

Le poste nécessite une grande disponibilité pour siéger au comité des plaintes et au conseil d'administration. Les rencontres ont généralement lieu les vendredis en personne (avec possibilité de visioconférence). Les membres doivent aussi prévoir du temps pour effectuer le travail de préparation nécessaire à l'analyse des dossiers de plaintes. Ils peuvent également être appelés à siéger à d'autres comités ou groupes de travail du Conseil. Des frais de déplacement de base peuvent être remboursés, au besoin.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature avant le lundi 20 mai 2024, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une lettre d'intention, par courriel à l'adresse [email protected]. Inscrire « Avis public - CPQ » dans le titre.

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.

Informations :

Caroline Locher, secrétaire générale

Conseil de presse du Québec

[email protected]

conseildepresse.qc.ca

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

