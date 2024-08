Appel de candidatures : la Chambre de la sécurité financière cherche des experts de l'industrie pour ses comités consultatifs

MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) lance un appel de candidatures pour la composition de son Comité de la formation et du développement professionnel et pour son Comité de vigie réglementaire et de la conformité des pratiques. Ces deux comités consultatifs ont été mis en place pour soutenir la CSF dans ses orientations et l'appuyer dans sa mission de protection du public.

La durée du mandat est de deux ans et peut être renouvelable. Les comités sont composés d'au plus neuf personnes qui sont des professionnels de l'industrie, des experts des domaines de la formation, de la conformité, de la déontologie, de la réglementation ou encore de membres de la CSF qui possèdent les expertises recherchées.

Les postes à combler sont pour ces deux comités :

Comité de la formation et du développement professionnel

Il s'agit d'un comité consultatif qui s'intéresse principalement aux besoins et aux tendances en matière de formation continue et de développement professionnel et qui assume un rôle conseil quant aux formations qui sont offertes aux membres de la CSF.

Il s'agit d'un comité consultatif qui assume principalement un rôle conseil et de veille à l'égard des tendances liées à la réglementation du secteur de la distribution de produits et services financiers, ainsi qu'aux aspects relatifs à la déontologie et à la conformité des pratiques professionnelles.

Toutes les personnes intéressées peuvent poser leur candidature ici sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études.

