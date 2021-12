Appel d'intérêt pour l'ouverture de nouveaux programmes dans les cégeps du Québec

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir plus de places pour les étudiants dans des programmes d'études menant à des professions en demande, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, lance un appel d'intérêt pour développer des programmes d'études collégiales à caractère national ou suprarégional dans les régions du Québec.

Les cégeps de l'ensemble des régions administratives sont ciblés dans cet appel d'intérêt pour offrir au moins l'un des programmes suivants : Soins préhospitaliers d'urgence, Techniques d'inhalothérapie, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Techniques de physiothérapie, Technologie de l'architecture, Technologie de radiodiagnostic, Techniques de gestion et d'intervention en loisir et Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images.

En tout, le ministère de l'Enseignement supérieur vise à délivrer 17 nouvelles autorisations, qui permettraient d'accueillir jusqu'à 350 étudiants additionnels dans les programmes d'études ciblés. Il s'agit principalement des programmes d'études techniques pour lesquels les besoins de main-d'œuvre sont importants, notamment dans le domaine de la santé. Pour chaque nouvelle autorisation envisagée dans une région, la ministre sollicite donc les collèges afin de sonder leur intérêt à offrir le programme d'études ciblé et d'évaluer les coûts d'implantation les moins élevés pour celui-ci, tout en garantissant la qualité pédagogique et le potentiel d'accessibilité pour les citoyens.

Cet appel d'intérêt constitue une étape préalable qui permettra au Ministère d'établir la hauteur des besoins financiers et d'effectuer une planification pour les prochaines années.

« Les besoins de nouvelles places dans nos collèges sont importants et continueront de croître dans les prochaines années. Il est important de planifier le développement et l'offre de nouveaux programmes de façon concertée et avec une vue d'ensemble des besoins et des intérêts dans toutes les régions du Québec. C'est de cette façon que nous pourrons faire des choix pertinents qui seront en accord avec les besoins des étudiants comme du marché du travail. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Les programmes d'études visés sont des programmes d'études techniques à caractère national et suprarégional, c'est-à-dire qu'ils ne sont offerts que dans un seul ou dans un petit nombre d'établissements, compte tenu des besoins de main-d'œuvre. Les régions identifiées sont celles où ces besoins se manifestent avec le plus d'acuité.

Au total, 17 nouvelles autorisations pour huit programmes d'études différents qui pourraient être accordées au terme de cet appel d'intérêt, selon la répartition régionale suivante :

Programme d'études Régions des établissements admissibles Soins préhospitaliers d'urgence Laval-Lanaudière-Laurentides Côte-Nord-Nord-du-Québec Techniques d'inhalothérapie Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mauricie-Centre-du-Québec Laval-Lanaudière-Laurentides Gestion et technologies d'entreprise agricole Capitale-Nationale‒Chaudière-Appalaches (hors RMR) Outaouais Montréal Estrie-Montérégie Techniques de physiothérapie Outaouais Côte-Nord-Nord-du-Québec RMR de Montréal Abitibi-Témiscamingue Technologie de l'architecture Abitibi-Témiscamingue Technologie de radiodiagnostic Outaouais Techniques de gestion et d'intervention en loisir Outaouais Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Lorsque le Ministère accorde une autorisation permanente, des montants en investissements pour l'acquisition d'équipements et l'aménagement des locaux peuvent être accordés.

10,6 M$ en équipements et 14,3 M$ pour l'aménagement des locaux. L'appel d'intérêt permettra de préciser ces montants. Les cégeps intéressés ont jusqu'au 11 février 2022 pour déposer leur candidature.

