Appel d'intérêt international pour le projet de nouveau lien interrives - Vingt-trois entreprises intéressées par le projet de troisième lien

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme que 23 entreprises ont déposé une proposition recevable dans le cadre de l'appel d'intérêt international pour le projet de troisième lien entre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Ce résultat démontre l'intérêt du marché à réaliser ce premier projet d'infrastructure majeur en mode collaboratif, maintenant offert depuis que notre gouvernement a modernisé et transformé nos façons de mener les projets d'infrastructure en misant sur davantage d'agilité et d'efficacité. Dans les prochaines semaines, le cabinet KPMG organisera des entretiens entre les entreprises intéressées et des représentants du Ministère. Ensuite, les résultats de ces rencontres seront analysés de manière indépendante.

« Le 11 octobre dernier, j'annonçais que notre gouvernement se lançait à la recherche d'un partenaire pour construire le troisième lien entre Québec et Lévis. Pour la première fois, nous interpellions le marché et les entreprises qui feront de cet important projet une réalité, une étape extrêmement concrète et déterminante pour la suite. L'engouement évident du marché est donc une excellente nouvelle pour nos citoyens des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de tout l'est du Québec, et c'est avec un grand enthousiasme que nous accueillons cette réponse plus que positive. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

