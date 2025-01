La septième édition du concours annuel Top of the Country de SiriusXM ouvre les inscriptions à la recherche du champion 2025 et des meilleurs talents méritant des prix de 45 000 $!

TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de la septième édition du concours annuel Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne (CCMA). La recherche nationale des meilleurs talents country offre aux artistes des occasions qui définissent leur carrière et la possibilité de se produire sur scène lors de quelques-uns des plus grands événements de musique country au Canada. Les trois finalistes remporteront également des prix en argent, dont un grand prix de 25 000 $ et un prix de 10 000 $ pour chacun des deux finalistes. Les artistes solos et les groupes ont jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire sur TopCountry.SiriusXM.ca/fr.

« Le concours Top of the Country de SiriusXM met en valeur l'amour des Canadiens pour la musique country et célèbre les talents incroyables de partout au pays », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et des opérations de SiriusXM Canada. « L'une de nos priorités, et ce qui nous rend très fiers à SiriusXM, c'est de soutenir les artistes canadiens émergents, leur offrir une plateforme et les mettre en valeur. Le succès continu du concours, qui en est à sa septième édition, met en lumière sa résonance profonde auprès des amateurs de country et de musique d'un océan à l'autre. »

Le concours est réputé pour propulser les talents canadiens de la musique country vers de plus grands sommets, comme Zach McPhee, qui a remporté le concours et est reparti avec 25 000 $ en 2024.

« Remporter le concours Top of the Country de SiriusXM, c'est un rêve devenu réalité. J'ai obtenu une plateforme pour partager ma musique partout au pays et je serai toujours reconnaissant envers SiriusXM avec l'Association de la musique country canadienne et les amateurs de musique country du Canada qui ont cru en moi et m'ont soutenu », a déclaré Zach McPhee après avoir été couronné grand gagnant en septembre dernier.

Une fois la période d'inscription terminée, un groupe d'experts sélectionnera huit demi-finalistes dignes d'intérêt pour enregistrer des chansons originales et des vidéos en studio. Il y aura ensuite un vote à l'échelle nationale pour déterminer les trois finalistes qui entreprendront un été d'occasions de spectacles, notamment Lasso Montréal (du 15 au 16 août 2025) et le CMA Fest 2025 à Nashville. Le concours de cette année se terminera pendant la Semaine de la musique country 2025 à Kelowna en septembre, où les finalistes se produiront, et le gagnant sera annoncé en direct sur scène.

« L'intérêt des Canadiens pour la musique country continue de croître, et des concours comme celui-ci jouent un rôle clé dans cet élan », a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. « C'est pourquoi nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec SiriusXM pour la septième année consécutive afin de donner vie au concours Top of the Country de SiriusXM, mettant en lumière des talents canadiens incroyables et les gardant au premier plan. Collaborer avec des organisations comme SiriusXM continue d'offrir une occasion de célébrer et de promouvoir les talents canadiens, et nous avons hâte de découvrir les nouveaux artistes extraordinaires qui participeront cette année. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site SiriusXM.ca/fr.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmcanada, sur X à @siriusxmcanada, sur Instagram à @siriusxmcanada et sur YouTube à youtube.com/siriusxmcanada.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de l'Association de la musique country canadienne (CCMA)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif basée sur l'adhésion, dédiée à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur des préceptes visant à former, mettre en valeur et célébrer les talents canadiens, l'Association de la musique country canadienne vise à promouvoir toujours davantage le sentiment, la créativité et l'esprit de communauté que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country, qui a lieu chaque automne, et la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne.

