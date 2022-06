Appel à tous les amateurs canadiens de musique country! Le vote est maintenant ouvert pour le concours Top of the Country SiriusXM

Aidez à choisir qui se disputera 25 000 $ et de grandes occasions de spectacles

TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - SiriusXM Canada invite les Canadiens à choisir la prochaine grande vedette de la musique country alors que le vote est maintenant ouvert pour la quatrième édition du concours annuel Top of the Country SiriusXM, en partenariat avec la Canadian Country Music AssociationMD (CCMA). Le public décidera lesquels des huit demi-finalistes deviendront les trois finalistes du concours, qui se produiront à certains des plus grands événements de musique country au Canada, entreprendront un voyage exclusif d'écriture et concourront pour le grand prix de 25 000 $.

Tyler Joe Miller, de Surrey, en Colombie-Britannique, a consolidé sa réputation en tant que l'un des musiciens country les plus aimés du pays lorsqu'il a été nommé gagnant du concours Top of the Country de SiriusXM 2021. « J'ai toujours adoré me produire sur scène et je serai éternellement reconnaissant envers le concours Top of the Country SiriusXM qui m'a donné l'occasion de réaliser mes rêves, a déclaré Tyler Joe Miller. Le fait d'avoir le soutien des amateurs de musique canadiens était exaltant et je m'en souviendrai toujours. »

Voici les demi-finalistes du concours Top of the Country SiriusXM 2022 :

Danielle Ryan (Pitt Meadows, Colombie-Britannique)

Devin Cooper ( Innisfail, Alberta )

) Five Roses (Montréal, Québec)

Josh Ross ( Waterdown, Ontario )

) Kyle McKearney ( Calgary, Alberta )

) Mallory Johnson (Conception Bay South, Terre-Neuve-et- Labrador )

) Shantaia ( Spiritwood, Saskatchewan )

) Sacha ( Warkworth, Ontario )

Pour aider les artistes à se perfectionner, SiriusXM a amené les demi-finalistes en studio afin d'enregistrer leur chanson originale et de créer une vidéo des participants montrant les coulisses de leur travail. Dès 10 h (HE) aujourd'hui et jusqu'au 14 juin, les amateurs de country pourront regarder les enregistrements et voter chaque jour pour leur artiste préféré en visitant le siriusxm.ca/topcountry .

« Le Canada dispose d'un bassin de talents en musique country qui déborde de potentiel, et nos huit demi-finalistes sont tous des vedettes en puissance, a déclaré Jeff Leake, directeur, Musique, balados et analyse de l'auditoire, SiriusXM Canada. Les amateurs de musique country auront de quoi se régaler en découvrant des talents impressionnants et en votant pour leurs nouveaux artistes préférés. Leur aide permettra de déterminer qui se battra pour obtenir le titre de prochain gagnant du concours canadien Top of the Country SiriusXM. »

Les trois artistes ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeront à l'étape finale et participeront à des séances de mentorat exclusives ainsi qu'à des spectacles avec des chefs de file de l'industrie et à un voyage d'écriture de la SOCAN et se verront offrir des occasions de se produire dans certains des plus grands événements musicaux au Canada.

Le gagnant du grand prix sera choisi lors de la Country Music Week de la CCMA de 2022, qui aura lieu à Calgary, en Alberta, du 8 au 11 septembre. Les finalistes se produiront sur scène lors de la Finale de Top of the Country SiriusXM, qui sera diffusée en direct sur SiriusXM Canada et culminera avec une tête d'affiche qui sera bientôt annoncée. Ce sera assurément l'une des soirées les plus exaltantes de la musique country canadienne!

Top of the Country SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et de valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés via l'Appli SXM de même qu'en ligne à siriusxm.ca .

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmcanadasiriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de la Canadian Country Music Association (CCMA)

Fondée en 1976, la Canadian Country Music Association (Association de la musique country canadienne) est un organisme sans but lucratif de type associatif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur des préceptes visant à former, valoriser et célébrer les talents canadiens, la Canadian Country Music Association vise à promouvoir toujours davantage l'âme, la créativité et l'esprit de communauté que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la Country Music Week (Semaine de la musique country), qui a lieu chaque automne, et la cérémonie de remise des prix de la Canadian Country Music Association. Les commanditaires de la Country Music Week et de la cérémonie de remise des prix 2022 de la CCMA incluent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien, Radio Starmaker, Tourism Calgary et le gouvernement de l'Alberta.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.