L'accord offre des opportunités accrues pour le tri et le traitement des batteries, des avantages environnementaux tangibles, et des retombées importantes pour l'économie locale.

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Appel à Recycler®, Canada Inc. et la Corporation éco-minière St-Georges (CSE : SX) (OTCQB : SXOOF) (FSE : 85G1) sont heureux d'annoncer avoir conclu une entente visant le triage et la transformation de batteries par l'entremise de la Corporation EVSX, filiale à part entière de St-Georges et spécialisée dans le recyclage de batteries.

Les opérations de recyclage de batteries seront effectuées dans le Complexe Bioveld au sein du centre intermodal de Thorold sous l'égide de l'administration portuaire de la région de Niagara, HOPA. La collaboration entre Appel à Recycler® et EVSX témoigne de l'innovation et du leadership environnemental des deux organisations. L'emplacement choisi correspond aux stratégies des deux entreprises visant à réduire les coûts, le temps de transport et l'empreinte carbone globale tout en soutenant l'économie locale.

Le partenariat mis en place permet à EVSX de joindre sa technologie de pointe en récupération de métaux et de recyclage complet des batteries, au vaste réseau de recyclage de Appel à Recycler® en Ontario. Cette dernière est engagée à travers le Canada depuis plus de 25 ans pour soutenir la création d'un environnement plus sûr, et un Ontario plus propre. L'entente permettra de réaliser d'importants gains économiques et environnementaux en Ontario grâce aux synergies et à la croissance d'un écosystème du recyclage de batteries commun aux partenaires.

« (…) Nous sommes ravis d'annoncer cet accord avec un excellent partenaire local, et anticipons positivement les nombreux avantages qu'apportera EVSX à l'écosystème du recyclage des batteries et à la province de l'Ontario. Notre engagement à être un partenaire de premier rang en Ontario pour effectuer la collecte et le recyclage sécuritaire du plus grand nombre de batteries dans la province n'a jamais été aussi fort. L'accès à une usine de traitement de pointe au centre intermodal de Thorold nous positionne superbement pour réaliser cette mission, pour le bénéfice de tous les Ontariens (…) », a déclaré Joe Zenobio, président de Appel à Recycler®

« (…) Le choix du centre intermodal de Thorold à Niagara s'inscrit dans notre stratégie d'îlots technologiques synergiques avec les industries locales complémentaires (…) l'objectif étant d'atteindre une économie circulaire optimisée (…) Nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme Appel à Recycler® et nous avons hâte de déployer nos initiatives ailleurs au Canada pour améliorer et faire avancer le recyclage des batteries de manière responsable et durable (…) », a déclaré Enrico Di Cesare, Chef de la Direction d'EVSX.

Le nouvel accord commun permet à Appel à Recycler® d'accélérer son plan de croissance du volume de batteries collectées en Ontario de plusieurs compositions chimiques (y compris les alcalines à usage unique), créant une chaîne d'approvisionnement plus durable et réduisant davantage l'empreinte carbone des batteries. L'opportunité de diversification, de tri et de transformation offerte par EVSX et l'excellente infrastructure de transport à Thorold représentent un véritable élan dans la mission de Appel à Recycler®.

Le modèle d'économie circulaire de St-Georges mise sur une approche collaborative avec les communautés et les entreprises locales permettant de multiplier les gains environnementaux nets. L'entreprise est fière d'avoir adopté une stratégie de développement qui considère les sous-produits commercialisables permettant à terme d'atteindre la carboneutralité et un recyclage total sans déchets.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Enrico Di Cesare"

ENRICO DI CESARE

Chef de la direction de la Corporation EVSX, administrateur et vice-président R&D de la Corporation éco-minière St-Georges

À propos d'Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler® est le programme de collecte et de recyclage des piles et batteries des consommateurs approuvé par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard, et fonctionne en tant qu'organisme de responsabilité des producteurs (OPP) enregistré en Ontario conformément au Règlement sur les piles de l'Ontario. Appel à Recycler accepte les piles domestiques (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les batteries eMobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les scooters électriques, les planches à roulettes électriques et les Hoverboards.

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 34 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens et respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion sécuritaire des piles et batteries. Travaillant au nom de ses intervenants et avec un réseau de plus de 9 500 points de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler Canada poursuit son objectif de rendre le recyclage responsable des piles et batteries accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez le site www.appelarecycler.ca ou appelez le 1.888.224.9764

À propos de la Corporation éco-minière St-Georges

St-Georges développe de nouvelles technologies pour résoudre certains des problèmes environnementaux les plus courants dans le secteur minier, notamment la récupération des métaux et le recyclage complet des batteries. L'entreprise explore pour le nickel et les ÉGP sur ses projets Manicouagan et Julie sur la Côte-Nord du Québec, et détient plusieurs projets d'exploration minière en Islande, dont le projet aurifère Thor.

La compagnie est basée à Montréal et les actions sont cotée en bourse sur le CSE (Bourse des Valeurs Canadiennes) sous le symbole SX, sur l'OTC aux États-Unis sous le symbole SXOOF et sur la Bourse de Francfort sous le symbole 85G1.

